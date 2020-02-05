خطوة ستكلف فودافون الملايين.. ثاني أكبر مشغل هواتف محمولة بالعالم يستبعد هواوي

قررت شركة فودافون (ثاني أكبر مشغل للهاتف المحمول بالعالم بعد "تشاينا موبايل") أن تزيل المعدات التي تنتجها هواوي من النواة الحساسة لشبكاتها المحمولة بأوروبا بعد أن قررت بريطانيا تقييد دور الشركة الصينية في شبكات إل5 جي.

وقال نيك ريد الرئيس التنفيذي لفودافون للصحفيين الأربعاء "لقد قررنا الآن نتيجة لمجموعة أدوات الاتحاد الأوروبي وقرار حكومة المملكة المتحدة إخراج هواوي من الشبكة الأساسية للجيل الخامس".

وتستغرق هذه العملية حوالي خمس سنوات -كما يقول الرئيس التنفيذي- وبتكلفة تقارب مئتي مليون يورو (ما يقارب 221 مليون دولار).

وفي وقت سابق، اتبع الاتحاد الأوروبي خطوة بريطانيا في السماح للأعضاء بتحديد الدور الذي يمكن أن تلعبه هواوي في شبكات الاتصالات 5 جي ومقاومة الضغط من واشنطن لحظر تام.

ويمكن لدول الاتحاد الأوروبي إما تقييد أو استبعاد بائعي شبكات الجيل الخامس شديدي الخطورة مثل هواوي من الأجزاء الأساسية لشبكات الاتصالات الخاصة بها، وفقًا للإرشادات الجديدة التي تسعى إلى معالجة مخاطر الأمن السيبراني على دول الاتحاد البالغ عددها 28 دولة على المستوى الوطني ومستوى الاتحاد.