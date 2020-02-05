كشفها الموظفون.. 5 أسرار عن سيارة "تسلا" الكهربائية

تتميز سيارات شركة "تسلا" بمجموعة متنوعة من الخصائص التي قد لا تكون مألوفة للعملاء الذين اعتادوا قيادة السيارات العاملة بالوقود.

وسأل موقع "بيزنس إنسايدر" خمسة من موظفي الشركة الحاليين والسابقين عما لا يعرفه العملاء عن سياراتهم ويجب أن يعرفوه.

وعمل هؤلاء الموظفون لدى "تسلا" في العام 2019، وطلبوا عدم كشف هوياتهم بسبب الخوف من المساءلة القانونية من الشركة. وإليك ما قاله الموظفون الحاليون والسابقون:

العملاء يشعرون بالقلق إزاء نفاد بطارية سياراتهم وهو اعتقاد شائع (الأناضول)

تخدم لسنوات

رغم حقيقة أن بعض العملاء يشعرون بالقلق إزاء نفاد بطارية سيارتهم، قال مندوب مبيعات سابق "لقد تم تصنيع تسلا لتدوم مدة طويلة".

بإمكانها تعليمك كيفية استخدامها

وقال مندوب مبيعات حالي "لا يعلم كثير من الناس أن هناك دروسا تعليمية في سياراتهم الآن"، مضيفا أن "هذا شيء جيد حقا، ويجب مراجعة هذه الدروس بعد حصول العميل على السيارة".

الأفضل أن تجري أبحاثك قبل تسلُّم السيارة

وأضاف مندوب المبيعات "لقد أمضينا 10-15 دقيقة فقط لتسليم العميل سيارته والقيام بالأعمال الورقية"، ولكنه أكد على الأهمية الشديدة "لأن يجري العملاء أبحاثهم مسبقا، لأننا لا نملك الكثير من الوقت لقضائه معهم".

مواعيد التسليم على موقع "تسلا" ليست دقيقة دائما

قال مندوب مبيعات سابق إن موقع "تسلا" قد يقول إن سيارتك ستكون جاهزة للتسليم خلال أسبوعين، لكن "ليس لدينا أي فكرة في الواقع"، وأضاف "ستظهر عندما تكون جاهزة".

وتابع "في بعض الأحيان، يستغرق التسليم يومين. وأحيانا أخرى، يكون أربعة أسابيع وربما خمسة".

الراحة الداخلية والتشطيب وجودة المواد المستخدمة في سيارة "تسلا" ليست دائما رائعة (رويترز)

جودة الإنتاج ليست دائما ممتازة

وقال مندوب مبيعات سابق إن الراحة الداخلية والتشطيب وجودة المواد المستخدمة في سيارة "تسلا" ليست دائما رائعة.

وأضاف المندوب "لقد بعت سيارة من طراز أس إلى والد صديقي، وخلال قيادته لها لفترة بسيطة تحطمت مقابض الباب ثلاث مرات".