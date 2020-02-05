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متاح مجانا.. تابع التطور اللغوي لطفلك بهذا التطبيق

تطبيق "بيبي ليكس" يحلل مدى تطور المفردات اللغوية لدى الطفل (غوغل بلاي)
تطبيق "بيبي ليكس" يحلل مدى تطور المفردات اللغوية لدى الطفل (غوغل بلاي)

طوّر علماء في جامعتي جوتنجن الألمانية وأوسلو النرويجية تطبيقا لتحليل مدى تطور المفردات اللغوية لدى الطفل.

ويقدر التطبيق "بيبي ليكس" (Babylex) -المتاح مجانا لنظامي التشغيل غوغل أندرويد وآبل آي. أو. إس- عدد الكلمات التي يعرفها الطفل، كما يقارن مفردات الطفل مع أقرانه في نفس العمر والجنس.

ويتم حساب المعلومات باستخدام اختبار يبلغ دقيقتين يشير فيه الوالدان إلى الكلمات التي يفهمها الطفل بالفعل ويستطيع استخدامها، من مجموعة مختارة بشكل عشوائي يبلغ عددها 25 كلمة. ويمكن حفظ النتائج على الهاتف الذكي من أجل متابعة التطور.

ويعمل "بيبي ليكس" مع قاعدة بيانات الكلمات الخاصة بجامعة ستانفورد، والتي تحتوي على بيانات المفردات مجهولة المصدر لآلاف الأطفال. وهناك من أربعمئة إلى ستمئة كلمة، وعلى الوالدين الإشارة إلى الكلمات التي يعرفها طفلهما بالفعل.

وبناء على الإجابات -التي تم إدخالها في التطبيق والإجابات من قاعدة البيانات- يقوم تطبيق "بيبي ليكس" باحتساب عدد الكلمات التي يعرفها الطفل.

وقبل بدء استخدام التطبيق يطلب من المستخدم "تسجيل طفل جديد" حيث يختار اسما رمزيا لطفله ثم اللغة التي يتحدثها. وحاليا يدعم التطبيق ثلاث لغات هي النرويجية والإنجليزية والألمانية. وبعد اختيار جنس الطفل وتاريخ ميلاده، يمكن بدء الاختبار.

المصدر : الألمانية
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