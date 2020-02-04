بطاريتها وصيانتها مكفولتان.. هولندا تعطي أكثر من 4 آلاف دولار لمن يريد شراء سيارة كهربائية

سوف تدعم هولندا أشكال النقل الأكثر خضرة هذا العام من خلال منح السائقين أموالاً مقابل تكلفة سيارة كهربائية جديدة (EV). هذا ينطبق على المشترين من السيارات الجديدة والمستعملة.

ووفقا لتقرير صادر عن مؤسسة الأخبار الهولندية (RTL) إذا كنت تعيش في هولندا وتريد شراء سيارة كهربائية جديدة بعد 1 يوليو/تموز من هذا العام، فيمكنك الحصول على أربعة آلاف يورو ما يعادل (4425 دولارًا) لتغطية تكلفتها من الحكومة. وإذا اشتريت سيارة كهربائية مستعملة فستحصل 2211 دولارا.

الإعانة تنطبق فقط على السيارات التي يصل سعرها إلى 45000 يورو (49744 دولارا) وذلك لتحويل السائقين من السيارات التي تعمل بالبنزين والديزل إلى بدائل أكثر خضرة والتي عادة ما تكون أكثر تكلفة.

لتكون مؤهلا للحصول على إعانة سيارة كهربائية مستخدمة، يجب أن تفي السيارة بالمعايير الحكومية، وأن يتم شراؤها من تاجر متخصص.

ولن تحصل على المال إذا اشتريت السيارة من الإعلانات المبوبة في مجلات السيارات، وذلك لمنع العمليات الاحتيالية المحتملة.

والأكثر من ذلك أن الحكومة تدرس أيضا تقديم حوافز غير مالية إضافية لمشتري السيارات الكهربائية، وتفكر كيف يمكنها تقديم ضمانات بشأن تحديثات البرامج وضمان البطارية.

ومن المتوقع الإعلان عن التفاصيل الكاملة لبرنامج الدعم الأسابيع القادمة.

مع وصول المزيد من السيارات الكهربائية إلى السوق خلال السنوات الخمس المقبلة، سيتم إلغاء الدعم على مراحل وستتم إزالته بالكامل بحلول عام 2025.

هولندا ليست بأي حال أول دولة تقدم حوافز مالية لإخراج الناس من سيارات البنزين ووضعهم في المركبات الكهربائية.

ويخصص مخطط لحكومة المملكة المتحدة مبلغ 3500 جنيه إسترليني (4570 دولارًا) كحد أقصى للمشترين من القطاع الخاص لدفع تكلفة سيارة كهربائية.

فإذا كنت هولنديا وتتطلع إلى استبدال سيارتك الحالية بأخرى كهربائية، فيبدو أن يوليو/تموز القادم الوقت مناسب جدا للشراء.