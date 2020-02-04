البث الحي
عـاجـل: دار أوبرا دريسدن في ألمانيا تقرر سحب وسام سان جورج من الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي بعد تعرضها لانتقادات
ابحث

سقطة كبيرة.. غوغل ترسل فيديوهات خاصة في تطبيق "الصور" إلى غرباء

الثغرة أثرت على مستخدمي خدمة "نزل بياناتك" في تطبيق "صور غوغل" (الألمانية)
الثغرة أثرت على مستخدمي خدمة "نزل بياناتك" في تطبيق "صور غوغل" (الألمانية)

تعرض بعض مستخدمي خدمة غوغل "نزل بياناتك" (Download your data) إلى موقف مزعج تسببت به الخدمة، حيث تم إرسال فيديو أو أكثر من فيديوهاتهم الخاصة إلى "مستخدمين لا صلة لهم بهم"، وفقا لما أعلنته الشركة الأميركية في رسائل بريد إلكتروني أرسلتها إلى المتضررين.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة "ديو سكيوريتي" جون أوبرهايد في تغريدة على تويتر، إنه تلقى رسالة إلكترونية من غوغل تحذر بأن بياناته ربما انكشفت بعدما استخدم خدمتها "نزل بياناتك".

وتوفر الخدمة خيارا للمستخدمين لتنزيل بياناتهم المخزنة في خوادمها إلى حواسيبهم الشخصية.

وتقول غوغل إن أي شخص استخدم هذه الخدمة بين يومي 21 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ربما تلقى فيديوهات من مستخدمين آخرين في ملف الأرشيف الذي تلقاه، وربما تم إرسال "واحد أو أكثر" من فيديوهاته إلى مستخدمين آخرين.

وجاء في رسالة غوغل:
"لسوء الحظ، خلال هذا الوقت، بعض الفيديوهات في غوغل فوتوز (صور غوغل) صُدِّرت بالخطأ إلى أرشيف مستخدمين لا صلة لهم بك. وتضرر بهذه المسألة فيديو أو أكثر في حسابك بتطبيق صورغوغل".

لكن الأمر الذي لم تصرح به غوغل في رسالتها هو عدد الأشخاص الذين ربما تأثروا بهذا الخلل الفادح في خدمتها، أو عدد الفيديوهات الخاصة التي تمت مشاركتها مع أشخاص غرباء.

المصدر : مواقع إلكترونية
كلمات مفتاحية:
متعلقات
مقابل بضعة دولارات شهريا.. غوغل ستطبع تلقائيا أفضل صورك وترسلها لك
تحديث لخدمة "غوغل فوتوز" يسهل تحرير الصور
غوغل تطلق وظيفة الذكريات بتطبيق الصور
غوغل تطلق وظيفة دردشة جديدة بتطبيق الصور
أهم الأخبار
المزيد من تكنولوجيا
بطاريتها وصيانتها مكفولتان.. هولندا تعطي أكثر من 4 آلاف دولار لمن يريد شراء سيارة كهربائية
بحيلة بسيطة.. كيف استطاع هذا الرجل التشويش على خرائط غوغل؟
للتعامل مع كلمات المرور.. نصائح من الخبراء الألمان
الفيروس سيقتل 65 مليون شخص.. 6 من أبرز المغالطات الرائجة عن كورونا على منصات التواصل