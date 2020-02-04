سقطة كبيرة.. غوغل ترسل فيديوهات خاصة في تطبيق "الصور" إلى غرباء

تعرض بعض مستخدمي خدمة غوغل "نزل بياناتك" (Download your data) إلى موقف مزعج تسببت به الخدمة، حيث تم إرسال فيديو أو أكثر من فيديوهاتهم الخاصة إلى "مستخدمين لا صلة لهم بهم"، وفقا لما أعلنته الشركة الأميركية في رسائل بريد إلكتروني أرسلتها إلى المتضررين.

وقال الرئيس التنفيذي للتكنولوجيا بشركة "ديو سكيوريتي" جون أوبرهايد في تغريدة على تويتر، إنه تلقى رسالة إلكترونية من غوغل تحذر بأن بياناته ربما انكشفت بعدما استخدم خدمتها "نزل بياناتك".

وتوفر الخدمة خيارا للمستخدمين لتنزيل بياناتهم المخزنة في خوادمها إلى حواسيبهم الشخصية.

وتقول غوغل إن أي شخص استخدم هذه الخدمة بين يومي 21 و25 نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، ربما تلقى فيديوهات من مستخدمين آخرين في ملف الأرشيف الذي تلقاه، وربما تم إرسال "واحد أو أكثر" من فيديوهاته إلى مستخدمين آخرين.

وجاء في رسالة غوغل:

"لسوء الحظ، خلال هذا الوقت، بعض الفيديوهات في غوغل فوتوز (صور غوغل) صُدِّرت بالخطأ إلى أرشيف مستخدمين لا صلة لهم بك. وتضرر بهذه المسألة فيديو أو أكثر في حسابك بتطبيق صورغوغل".

لكن الأمر الذي لم تصرح به غوغل في رسالتها هو عدد الأشخاص الذين ربما تأثروا بهذا الخلل الفادح في خدمتها، أو عدد الفيديوهات الخاصة التي تمت مشاركتها مع أشخاص غرباء.