في غمرة الثورة التكنولوجية.. هل ينهي الذكاء الاصطناعي وظيفة المدقق المالي؟

محمد الشياظمي-الدوحة

من غير المتوقع أن تبطئ الثورة التكنولوجية زحفها على كثير من الوظائف في المستقبل، حيث يتوقع الخبراء أن تُستبدل الملايين من تلك الوظائف بما سيفرضه الذكاء الاصطناعي من حلول في أفق سنة 2030.



مهنة المحاسبة ليست استثناء، بل هي في صلب الوظائف الأكثر تأثرا بالذكاء الاصطناعي، ما دام أنه سيسحب من العنصر البشري مهام تدقيق الحسابات وتقييم المخاطر واقتراح الحلول، ويبقي له مهام محدودة ذات طبيعة استشارية فقط.

في ندوة بجامعة قطر اليوم الثلاثاء بعنوان "مستقبل مهنة المحاسبة والذكاء الاصطناعي"، سلط مؤسس ورئيس مجموعة طلال أبو غزالة الدولية الضوء على المساحة الكبيرة التي ستحتلها تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي في مجال المحاسبة والتدقيق في غضون السنوات القليلة المقبلة، حيث سيرغم المستقبل الجميع على التفاعل مع هذه الثورة التي لم تحدد كافة أبعادها بعد، أو سيلغى دوره.

ويرى أبو غزالة أن السنوات المقبلة ستعرف انتقال مهام مهنة تدقيق الحسابات من الإنسان المدقق إلى البرنامج المدقق (Audit Tech)، وسيكون هذا البرنامج أكثر دقة وسرعة وقدرة على اكتشاف الأخطاء والمخالفات، كما سيكون مبنيا على معايير المحاسبة والتدقيق الدوليين، إضافة لقدرته على اكتشاف المخالفات والأخطاء مقارنة مع المعايير.

وذكر، في تصريح للجزيرة نت، أن من بين وظائف البرنامج تقديم الاقتراحات والخيارات لصانع القرار الاقتصادي من أجل تحسين الوضع المالي للمؤسسات، وتقييم نتائج أعمالها، مبديا تفاؤله بأن فترة التحول من الإنسان المدقق إلى البرنامج المدقق لن تستغرق وقتا طويلا.