الفيروس سيقتل 65 مليون شخص.. 6 من أبرز المغالطات الرائجة عن كورونا على منصات التواصل

لقد مرّ نحو شهر منذ ظهور سلالة جديدة من فيروس كورونا في مقاطعة

ووهان الصينية، الذي امتد إلى أكثر من عشرين دولة. وفي أعقاب ظهوره، انتشر الذعر على وسائل التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم.

وبينما يبحث الناس عبر الإنترنت عن معلومات حول تفشي فيروس كورونا -الذي اعتبرته منظمة الصحة العالمية حالة طوارئ صحية عالمية– فإنهم يواجهون مجموعة كبيرة من المعلومات المضللة، التي قد تكون خطرة.

وقال المسؤولون عن فيسبوك وتويتر ويوتيوب لموقع "ريكود" (Recode) -المتخصص في التقنية- إنهم كانوا يعملون على الترويج لمحتوى حقيقي حول المرض، لكنهم وجدوا معلومات مضللة منشورة تسيء لمنصاتهم.

ولم تنجح الجهود التي تبذلها منصات التواصل هذه في إيقاف انتشار المعلومات الخاطئة ومقاطع الفيديو الخادعة التي نالت آلاف الإعجابات والمشاركات.

ونعرض في هذا المقال أكثرها انتشارا:

1- الصين تصنع سلاحا بيولوجيا

ليس من الواضح أين نشأت هذه السلالة الجديدة من فيروس كورونا، ومع ذلك تروج على وسائل التواصل الاجتماعي نظريات عديدة تشير إلى أن تفشي الفيروس قد يكون مرتبطا ببحوث الأسلحة البيولوجية في معهد ووهان لعلم الفيروسات، وهو معهد أبحاث يضم مختبر ووهان الوطني للسلامة البيولوجية.

ويقول منشور على فيسبوك، تمت مشاركته أكثر من أربعة آلاف مرة؛ "يعتقد أن معهد ووهان لعلم الفيروسات هو المكان الذي نشأ فيه المرض".

وتستند هذه الفكرة -جزئيا- إلى تعليقات ضابط إسرائيلي سابق مثير للجدل في مقالاته التي شاركها مع صحيفة "واشنطن تايمز"، وكانت مقالاته السابقة لمّحت إلى أن الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما قد يكون مسلما.

ورغم صدمة نظرية المختبرات البيولوجية، فإن الخبراء قالوا "لواشنطن بوست" إنه لا يوجد دليل يدعم هذه الادعاءات.

2- تهريب الفيروس

تقول منشورات على وسائل التواصل الاجتماعي إن فيروس كورونا الجديد الذي عثر عليه في ووهان تم تهريبه من أحد المعامل في كندا كجزء من سعي الصين السري للحصول على سلاح بيولوجي، وهي نظرية فندها موقع "بولتي فاكت" (Politifact).

وجاء في تغريدة على حساب مسؤول الحزب الجمهوري سولومون يوي -الذي لديه أكثر من مئة ألف متابع- أن "جواسيس سرقوا فيروس كورونا من كندا وأرسلوه إلى ووهان لاستعماله سلاحا لقتل أعداء أجانب".

#coronavirus is stolen from Canada by🇨🇳espionage & sent to Wuhan to be weaponized to kill foreign enemies. Now the deadly weaponized virus kills 80 Chinese & no foreigners & becomes Emperor Shithole's Chernobyl! https://t.co/aOyIbvmC39 — Solomon Yue (@SolomonYue) January 27, 2020

3- اللقاح موجود بالفعل

هناك نظرية شائعة أخرى بشأن وجود لقاح لفيروس كورونا الجديد، بل إن البعض يشير إلى أن اللقاح سبق أن حصل على براءة اختراع، ومع أنه حتى الآن لم يتطور أي لقاح لهذا المرض، فإن منشورا حديثا على فيسبوك يزعم أن فيروس كورونا "تم إعداده" للتربح من بيع اللقاحات.

ويتضمن المنشور لقطات مصورة تدعي أنها تظهر براءة اختراع اللقاح الجديد. في هذه الحالة، ونظرا لأن مدققي الحقائق في فيسبوك قاموا بالتحقق من المنشور والتأكد من زيفه، فإن محاولة مشاركة المنشور تجعل فيسبوك تصدر تحذيرا يقول إن مدققي الحقائق المستقلين قالوا إن ذلك المنشور يحتوي على معلومات خاطئة.

4- الفيروس سيقتل 65 مليونا

في أكتوبر/تشرين الأول 2019، أجرى مركز أبحاث جونز هوبكنز بالولايات المتحدة "اختبارا" يهدف إلى نمذجة الاستجابة العالمية لوباء محتمل، وأساء الكثير من الأشخاص عبر الإنترنت فهم الدراسة، وربطوا توقعاتها عن طريق الخطأ مع عدد القتلى المحتمل لتفشي فيروس مماثل لما نشهده حاليا مع فيروس كورونا.

هناك العديد من التغريدات -بما في ذلك واحدة لا تزال تحظى بأكثر من 140 ألف إعجاب- تزعم أن العلماء توقعوا أن فيروس كورونا سيقتل 65 مليون شخص.

وقال مركز جونز هوبكنز للأمن الصحي -في بيان- "صممنا نموذجا لوباء فيروس كورونا الخيالي، لكننا صرّحنا بوضوح أنه لم يكن تنبؤا"، وأضاف "لا نتوقع الآن أن يقتل فيروس كورونا 65 مليون شخص".