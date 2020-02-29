شبكته الوحيدة التي لا تستخدم معدات صينية.. ترامب يلجأ لأغنى رجل في الهند للتغلب على هواوي

زار الرئيس الأميركي دونالد ترامب الهند الأسبوع الماضي وعقد اجتماعا مع كبار رجال الأعمال في البلاد بينهم موكيش أمباني أغنى رجل في البلاد ومالك أكبر شركة اتصالات (ريلاينس جيو).

في هذا الاجتماع تفاخر أمباني أن شركته -التي يفوق عدد المشتركين في خدمتها للهاتف المحمول 380 مليون مشترك- لا تستخدم أي مكونات صينية في شبكته وقال "نحن الشبكة الوحيدة في العالم التي لا تحتوي على مكون صيني واحد".

وقد أثارت هذه الحقيقة اهتمام الرئيس ترامب الذي رد بالقول "حسنًا، هذا جيد. جيد. قدم عرضًا (لإنشاء شبكة 5 جي)".

يشار إلى أن ترامب يعارض استخدام مكونات هواوي الصينية في البنية التحتية للاتصالات في شبكات الجيل الخامس خشية أن تستمع حكومة بكين إليها.

العام الماضي، وضع الرئيس الأميركي الشركة الصينية على القائمة السوداء، ومنعها من القيام بأعمال تجارية مع شركات مقرها بلاده. وفي أحدث التطورات، من المقرر أن تنشر الحكومة قانونا جديدا قد يمنع الشركات الأجنبية من توريد السلع لهواوي.

وفي الوقت نفسه، شجع أمباني باستمرار الخطوات التي اتخذها رئيس الوزراء ناريندرا مودي بالقطاعين الاقتصادي والصناعي لتعزيز الشركات المحلية. وقال في وقت سابق "يجب جمع البيانات الهندية من قبل الهنود" لدعم توطين البيانات.

وإلى جانب ريلاينس جيو، يمتلك أمباني استثمارات كثيرة بالولايات المتحدة في مختلف القطاعات بما في ذلك إنتاج الطاقة. ورغم أن تصريحاته قد لا تقدم أي ميزات لأعماله التجارية بالخارج، فإنه ليس من المستغرب أن يكون ملياردير مثله حليفا جديدا لترامب.