إدارة ترامب تؤجل اجتماعا لمنع تصدير المعدات لهواوي

أعادت إدارة ترامب جدولة اجتماع لمناقشة القيود الأميركية الجديدة المحتملة على مبيعات التكنولوجيا إلى هواوي والصين ليوم 11 مارس/آذار المقبل، بحسب مصادر مطلعة.

وكان الاجتماع مقررا يوم أمس الجمعة لكن تم تأجيله. وقال المصدر إن وزير التجارة ويلبر روس ووزير الدفاع مارك إسبر ووزير الخارجية مايك بومبيو ووزير الخزانة ستيف منوشين من المتوقع أن يحضروا الاجتماع المقرر عقده الشهر المقبل.

وقال المصدر لرويترز إن نواب العديد من الوكالات الحكومية اجتمعوا لمناقشة جدول الأعمال الأسبوع الماضي لكنهم لم يقدموا أي توصيات بشأن كيفية التعامل مع مختلف المقترحات المرتبطة بالصين ومعدات اتصالات هواوي وقطع غيار الطائرات التجارية.

وكانت إحدى نتائج تغريدة الرئيس دونالد ترامب الأسبوع الماضي باقتراح منع شركة جنرال إلكتريك من بيع المحركات لطائرة الركاب الجديدة في الصين واضحة، حيث قال مسؤول أميركي رفيع المستوى لرويترز، إن وزارة التجارة "تنوي الامتثال بالكامل" لتوجيهات الرئيس لعدم السماح لجنرال إلكتريك بالبيع. وتنتج شركة جنرال إلكتريك المحركات مع شركة "سافران" في فرنسا.

ومن بين الموضوعات المدرجة على جدول أعمال الاجتماع طرق لتوسيع سلطة الولايات المتحدة لوقف مزيد من شحنات منتجات التكنولوجيا الأميركية إلى شركة هواوي.

وتقول الولايات المتحدة إن شركة هواوي تشارك في أنشطة تتعارض مع مصالح الأمن القومي والسياسة الخارجية الأميركية، في حين تنفي هواوي هذه الادعاءات.