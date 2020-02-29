انتظر حتى تعود إلى المنزل.. إليك 5 نصائح للتسوق بأمان عبر الإنترنت

يعد التسوق عبر الإنترنت مريحا وسريعا وسهلا، كما أن الأسعار غالبا ما تكون معقولة مقارنة بالتسوق الشخصي، بالإضافة لوجود العديد من الخيارات سواء من ناحية البضائع أو حتى البائعين.

في المقابل، لا تعد هذه الراحة مجانية، فإنك من الممكن أن تقوض الخصوصية وأمن المعلومات. فقد أصبح المتسللون أكثر جرأة وإبداعا من أي وقت مضى في محاولتهم لسرقة معلوماتك الشخصية.

إليك أفضل النصائح حول الحفاظ على الأمان أثناء التسوق عبر الإنترنت:

1. انتظر حتى تصل إلى المنزل للتسوق

في تقريرها الذي نشرته مجلة "ريل سمبل" الأميركية، قالت الكاتبة، أليس ويليامز، إنه من المغري التسوق سريعا على موقع أمازون وأنت جالس في المقهى. ولكن إذا كنت تستخدم شبكة واي فاي المتاحة بالأماكن العامة، فيمكن أن تخاطر بسلامة بياناتك ومعلوماتك المالية. وإذا كنت متصلا بواي فاي غير آمن، فقد تعطي بيانات حساسة للمتسللين دون أن تدرك ذلك.

في هذا السياق، قالت خبيرة الاتصال لدى "أول هوم كونيكشنز"، كارا فولر "في المرة القادمة التي تتسوق فيها عبر الإنترنت انتظر حتى يصبح اتصالك بالإنترنت آمنا".

وإذا كنت لا تستطيع العودة إلى المنزل قبل القيام بعملية الشراء، سيتمثل الخيار الأفضل في استخدام بيانات الجوال الخاصة بك وتجنب شبكة واي فاي العامة تماما. وإذا كان من المهم القيام ببعض التسوق عبر الإنترنت أثناء تنقلك، فينبغي عليك الاستثمار في شبكة خاصة افتراضية (VPN)، عادة ما تكون أكثر أمانا من شبكة واي فاي العامة.

2. تسوق من مواقع موثوق بها

قد يعترضك موقع مشبوه عند تسوقك عبر الإنترنت. وإذا كنت قد صادفت يوما موقعا غريبا، فثق بغرائزك. حيث إن هناك العديد من المواقع التي أنشت لأجل خداع المستهلكين عبر الإنترنت والاستفادة من رغبتنا في الحصول على صفقة جيدة.

ويوصي بول بيشوف، خبير خصوصية المستهلك في شركة "كومباري تك" بأن يتحقق المستهلكون من أن عنوان الويب يبدأ ببروتوكول نقل النص التشعبي الآمن، حيث إن حرف "أس" يرمز إلى الأمان، وأن هناك رمز قفل مغلق.

ويشير كلاهما إلى أن اتصالك بالموقع آمن ويعني أن أية بيانات مرسلة أو مستلمة من الموقع ستكون مشفرة، حيث لا يمكن لأية جهة خارجية الوصول إليها.

قبل أن تبدأ عملية التسوق ينصحك الخبراء بالانتظار حتى يصبح اتصالك بالإنترنت آمنا (رويترز)

3. أغلق البلوتوث وواي فاي على هاتفك

فسرت الكاتبة أنه في حال كنت تتسوق عبر الإنترنت أثناء وجودك خارج المنزل، فستستخدم الشركات إمكانيات واي فاي والبلوتوث المفتوحة والخاصة بجهازك لتتبّع سجل مشترياتك.

ورغم أن ذلك لا يمثل خطرا بطبيعته، فإنه من المقلق أن تتلقى إعلانا لزوج من الأحذية الرياضية بعد دقائق فقط من شراء حذاء مماثل له عبر الإنترنت.

هناك مخاوف حقيقية تتعلق بالسلامة عبر الإنترنت. لذلك، إذا لم تكن بحاجة إلى استخدام البلوتوث فأغلقه.

وفي حال تركته مفتوحا أثناء وجودك في الأماكن العامة، فسيكون بإمكان المتسللين الاطلاع على أية شبكات تتصل بها بسهولة وإنشاء نسخة مزيفة منها، فضلا عن خداع جهازك لجعله يتصل بجهاز البلوتوث الخاص بالقراصنة.

وفي الواقع، يمهد ذلك الطريق للمتسلل للوصول إلى بياناتك الشخصية مثل كلمات المرور ومعلومات بطاقة الائتمان.

4. استخدم قنوات اتصال موثوقة

نقلت الكاتبة ما جاء على لسان بيشوف، الذي أفاد بأنه عند تصفحك لموقع أمازون أو إيباي أو أي سوق موجودة على الإنترنت، فإنه من المهم عدم التواصل أو إجراء المعاملات مع التجار خارج القنوات الرسمية.

وإذا كنت تدفع مقابل منتج ما باستخدام طريقة دفع خارجية، فسيمنع ذلك السوق الموجودة على الإنترنت، مثل أمازون، من التوسط في المعاملة واسترداد أموالك إذا حدث خطأ ما.

وعلى العموم، كن حذرا إذا طلب منك شخص ما إجراء مدفوعات خارج السوق، نظرا لأن ذلك يمكن أن يكون علامة على أن الشخص الذي تتعامل معه مخادع. وفي الواقع، يستخدم المخادعون العديد من الحيل المختلفة، مثل طلب الدفع عبر بطاقات الهدايا.

الدفع مقابل منتج ما باستخدام طريقة دفع خارجية سيمنع الوسيط من إلغاء المعاملة واسترداد أموالك إذا حدث خطأ ما (رويترز)

5. تحديث التطبيقات التي تستخدمها بانتظام

بينت الكاتبة أن العديد من مواقع التسوق عبر الإنترنت لديها تطبيقات من شأنها أن تبسط من عملية الشراء وتوفر مزايا أخرى لمساعدة المتسوقين على الادخار.

وتوفر لك معظم التطبيقات خيار حفظ معلومات بطاقة الائتمان الخاصة بك. وبقدر ما يسهل ذلك عملية الشراء، فإن هناك بضع كلمات تحذيرية ينبغي أن تضعها في عين الاعتبار إذا كنت تتسوق بانتظام على التطبيقات.

ووفقا لفولر، من المهم الحفاظ على تحديث التطبيقات الخاصة بك، إذ بإمكان المحتالين استغلال أي خطأ أو ثغرة أمنية في برنامج التطبيق في حال لم تقم بتحديثه بشكل روتيني.