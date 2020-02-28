فيسبوك تلغي أهم مؤتمر لها هذا العام بسبب كورونا

قالت فيسبوك الخميس إنها ستلغي مؤتمرها السنوي للمطورين بسبب المخاوف من كورونا، حيث أدت المخاوف المتزايدة بشأن تأثير الفيروس على الاقتصاد العالمي إلى تراجع وول ستريت لليوم السادس على التوالي.

وكان من المقرر عقد مؤتمر "أف 8" -الذي اجتذب خمسة آلاف شخص من جميع أنحاء العالم العام الماضي- يومي 5 و 6 مايو/أيار في سان خوسيه في كاليفورنيا.

وقال كونستانتينوس باباميلتيديس مدير شراكات المنصات على فيسبوك إنه بدلا من حدث "أف 8" ستنظم الشركة مجموعة من الأحداث ومقاطع الفيديو المستضافة محليا والمحتوى المباشر.

وقال متحدث باسم الشركة لرويترز إن فيسبوك فرضت قيودا مؤقتة على سفر رجال الأعمال لموظفيها إلى الصين وكوريا الجنوبية وإيطاليا، حيث تم الإبلاغ عن عدد كبير من الحالات.

وقالت مايكروسوفت أمس إنها لا تزال تخطط لعقد مؤتمر مطورين خاص بها في سياتل بوقت لاحق من مايو/أيار، ولكنها انسحبت من مؤتمر للألعاب كان من المقرر عقده الشهر المقبل في سان فرانسيسكو، للانضمام لمجموعة من الشركات متعددة الجنسيات في إلغاء أحداث الشركات وإيقاف الموظفين عن السفر نتيجة لاندلاع المرض.

وتخطط الشركة أيضا لعقد حدث رقمي فقط في الفترة من 16 إلى 18 مارس/آذار بدلا من مؤتمر مطوري الألعاب. وفي وقت سابق، انسحبت فيسبوك من مؤتمر الألعاب وألغي مؤتمر التسويق العالمي.

وقالت غوغل إن مؤتمر مطوري البرامج ما زال مخططا له الفترة من 12 إلى 14 مايو/أيار، لكن كلا من غوغل ومايكروسوفت قالتا إنهما تراقبان تطورات فيروس كورونا.

وفي وقت سابق من هذا الشهر، تم إلغاء المؤتمر العالمي للاتصالات المتنقلة (MWC) وهو الاجتماع السنوي لصناعة الاتصالات في برشلونة، بعد عزوف جماعي من قبل الشركات عن المشاركة بسبب المخاوف من كورونا.