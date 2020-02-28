10 ميزات أساسية.. على كل مستخدم آيباد معرفتها

يسهّل جهاز الآيباد حياتنا اليومية، فهو لا يجعلنا نحس بثقل الوقت في رحلاتنا الطويلة، ويسلّي أطفالنا، ويتيح لنا البقاء على اتصال بشاشة أكبر حجما للتمتع بمشاهدة أفضل، ناهيك عن أنه يتمتع بقدرة هائلة على التكيف مع هواتفنا، وهو يريحنا من حمل الحاسوب المحمول (اللابتوب) الثقيل. ولكن، وفقًا لخبراء التكنولوجيا، فإن معظم مستخدمي الحاسوب اللوحي (الآيباد) يجهلون بعض ميزاته السحرية.

1- توصيل الآيباد بجهاز الماك

يمكن استخدام الآيباد -طبقا لموقع فورتشن- كشاشة عرض ثانية لجهاز الماك بمساعدة تطبيق "سايد كار" (Sidecar). يمكنك استخدامه لعكس شاشة جهاز ماك أو للعمل على مساحة أكبر. ستحتاج إلى ماك 2016 أو النسخ الأحدث منه وإلى آيباد يعمل بنظام التشغيل "آي أو أس 13".

2- الولوج إلى لوحة التحكم

من السهل كشف لوحة التحكم بمجرد تمرير إصبعك باتجاه الأسفل في الزاوية اليمنى العليا من شاشتك، حيث ستجد خدمات أساسية مثل وضع الاستخدام والاتصال بالإنترنت والمصباح اليدوي وقفل الشاشة.

ميزة "فايند ماي آيباد" تتيح لك تحديد موقع جهاز الحاسوب اللوحي (الآيباد) الخاص بك في حال سرقته أو ضياعه (رويترز)

3- تخصيص مركز التحكم

أورد الموقع أنه يمكنك إضافة الميزات التي تستخدمها في معظم الأحيان والوصول إليها بسرعة أكبر مباشرة من مركز التحكم. وما عليك سوى فتح "الإعدادات" والنقر على "مركز التحكم". بعد ذلك، انقر فوق زر العلامة الخضراء على يسار الميزة التي تريد إضافتها.

4- إطلاق التطبيقات مع المساعد الشخصي الذكي "سيري"

للعثور على تطبيق معين على شاشتك التي تعج بتطبيقات متعددة، يمكنك استخدم سيري الذي سيساعدك في فتح التطبيقات بسرعة وينبهك كذلك في حالة لم تكن لديك تلك التطبيقات.

5- الحفاظ على أمن وسرية بياناتك الخاصة

نبه الموقع إلى ضرورة التأكد من ضبط جهاز الآيباد ليغلق تلقائيا في غضون دقيقتين. سيضمن ذلك أنه في حالة أضعت الجهاز أو تركته دون مراقبة، فإنه سيتم تأمينه ومنع أي شخص آخر من الوصول إلى محتواه. ولا تنسَ أنه من الضروري تحديث برامجك باستمرار لأن هذه التحديثات مصممة لحماية الآيباد من الثغرات الأمنية والهجمات المحتملة.

من الضروري التأكد من ضبط جهاز الحاسوب اللوحي (الآيباد) ليغلق تلقائيا في غضون دقيقتين (الأوروبية )

6- إدارة أذونات التطبيقات

للتحكم بالبيانات التي تجمعها التطبيقات ومن أجل الحد منها، عليك التأكد من إدارة أذونات التطبيق بشكل صحيح. وللقيام بذلك، افتح الإعدادات وانتقل للأسفل على اليسار حتى ترى كل تطبيق على حدة. ثم انقر على كل تطبيق وقم بإدارة الأذونات. ويمكنك التحكم بالوصول إلى الميكروفون والصور والكاميرا وخدمات نظام تحديد الموقع "جي بي أس".

7ـ ابحث عن الآيباد الخاص بك

أوضح الموقع أنه إذا أضعت جهاز الآيباد الخاص بك أو سُرق منك، فيمكنك تحديد موقعه مرة أخرى بفضل ميزة "فايند ماي آيباد" (Find My iPad).

وما عليك سوى التوجه إلى الإعدادات والنقر على اسمك في الجزء العلوي الأيسر. والآن، انقر "العثور على جهاز الآيباد" وقم بتشغيل الإعدادات الثلاثة للتأكد من أنه يمكنك العثور على الجهاز عبر حسابك على آي كلاود من جهاز آخر.

ولأسباب تتعلق بعدم اختراق الخصوصية، قد تفضل عدم تشغيل "إرسال آخر موقع"، ولكن هذا القرار متروك لك. ومع ذلك، إذا فقدت جهازك أو سُرق منك، فستساعدك خدمات أبل في تحديد آخر مكان رصد فيه الجهاز قبل نفاد بطاريته.

8. التقليل من التعرض للضوء الأزرق

أورد الموقع أنّ الضوء الأزرق يؤثر سلبا على النوم، حيث يكبح إنتاج هرمون الميلاتونين الذي ينبه الدماغ بالإحساس بالتعب والنعاس.

لذلك، يتيح لك الآيباد إمكانية النوم كطفل صغير بالحدّ من تعرضك لهذا الضوء المؤرق. وما عليك سوى نقر الإعدادات ثم العرض والسطوع وضبط التحول الليلي، قم دائما بضبطه للبدء قبل ثلاث ساعات على الأقل من موعد النوم حتى وقت الاستيقاظ.

9. سحب ومحو عناصر متعددة

يمكنك تحديد ونقل عناصر متعددة في وقت واحد. وينطبق هذا على الملفات والصور والتطبيقات وغير ذلك. وما عليك سوى النقر على العنصر الأول بإصبع واحد، ثم إبقاء هذا الإصبع واستخدم إصبعا آخر للنقر على عناصر إضافية تريد تحويلها.

10. التحكم والوصول الموجه

ختم الموقع بحل تعرضه للآباء والأمهات للتحكم بأجهزة الآيباد لدى أطفالهم. ويمكن تفعيل التحكم بالجهاز بالولوج إلى الإعدادات، ثمّ إمكانية الولوج، ثم الضغط على زر الصفحة الرئيسية ثلاث مرات. وبمجرد القيام بذلك، ستظهر أمامك شاشة بها خيارات تعرض أمامك التطبيقات التي تريد إغلاقها أو تعطيلها. ويمكنك أيضًا تعطيل الشاشة التي تعمل باللمس وتعطيل زر تشغيل الجهاز الرئيسي والعرض.