رغم تباطؤ إنتاج شركته.. رئيس آبل: الصين تسيطر على كورونا

صرح تيم كوك الرئيس التنفيذي لشركة آبل لسوزان لي مقدمة برنامج فوكس نيوز الخميس بأنه "متفائل" بشأن إدارة الصين لتفشي فيروس كورونا، بالرغم من تباطؤ الإنتاج لدى موردي شركة التكنولوجيا العملاقة.

ورأى كوك أن "الصين تتحكم في فيروس كورونا" وأضاف "أنظر إلى الأرقام، إنها تنخفض يوما بعد يوم. لذا فأنا متفائل جدا هناك".

وأكد رئيس آبل أن آيفون يحصل على أجزاء من "كل مكان في العالم" بما في ذلك الصين التي شهدت 2744 حالة وفاة بين 78497 حالة، معظمها في مقاطعة هوبى وسط البلاد.

وقال كوك "عندما تنظر إلى الأجزاء التي يتم تصنيعها في الصين، فقد أعيد فتح المصانع، وبالتالي تمكنت المصانع من العمل".

وقالت آبل الأسبوع الماضي إنها ستفشل على الأرجح في رفع إيراداتها في الربع الثاني بسبب التأثير المستمر لفيروس كورونا على عملياتها في الصين.

وأضافت الشركة "بدأ العمل يستأنف في جميع أنحاء البلاد، لكننا نشهد عودة أبطأ إلى الظروف الطبيعية مما توقعنا".

كان كوك بولاية ألاباما مسقط رأسه للمساعدة في إطلاق مبادرة تعليمية لإتاحة فرص البرمجة للمجتمعات المحرومة، وذلك في شراكة مع مدارس مدينة برمنغهام.