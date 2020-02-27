هوبي تطبيق صور جديد لفيسبوك.. هل سيحقق النجاح؟

قبل نحو أسبوعين، أطلقت شركة فيسبوك تطبيقا جديدا للصور على غرار تطبيق الصور الشهير "بنترست" أطلقت عليه اسم "هوبي" (Hobbi)، فما هو هذا التطبيق؟ وهل سيحقق النجاح؟

يتيح هوبي للمستخدمين حفظ الصور وتحريرها وترتيبها في مشروعاتهم الشخصية في مختلف المجالات، وقد أشرف على تطويره فريق من فيسبوك يدعى "فريق تجربة المنتج الجديد"، ويعرف اختصارا بـ"أن بي إي".

تم تصميم التطبيق الجديد لتمكين المستخدمين من التقاط الصور لمختلف أنشطتهم المفضلة كالطبخ والرياضة وغيرهما، وهو متاح الآن على نظام آي أو أس حيث يمكن تحميله على هواتف آيفون وحواسيب آيباد اللوحية وباقي أجهزة أبل المتنقلة التي تستخدم الإصدار 11 فما فوق من نظام آي أو أس.

وكانت فيسبوك أتاحت التطبيق المجاني الجديد للمستخدمين في البداية في كل من إسبانيا وبلجيكا وأوكرانيا وكولومبيا، ونال التطبيق حتى الآن 2.1 نقطة من 5 في تقييمات المستخدمين.

وبحسب تقرير لموقع مجلة نيوزويك الأميركية، فإن التوجيهات التي يعمل بموجبها الفريق الذي أنشأ التطبيق، تشير إلى أنه قد يجري إيقاف هوبي إذا لم يحظ برضى المستخدمين.

وكانت فيسبوك قالت في تدوينة بشأن التطبيق الجديد نشرت في يوليو/تموز الماضي "قررنا استخدام اسم علامة تجارية منفصلة عن اسم الشركة للمساعدة في تحديد التوقعات المناسبة من المستخدمين، وسنوقفه إذا أدركنا أنه غير مفيد للناس".

يذكر أن فريق "أن بي إي" أطلق حديثا تطبيقات أخرى من ضمنها ويل (Whale) وبامب (Bump) الذي يشجع الناس على التعرف على أصدقاء جدد من خلال محادثات مع مجهولين.