شركة ألمانية تكشف عن هاتف مصنوع من الكربون

كشفت شركة "كربون موبايل" (Carbon Mobile) عن هاتفها الذكي "كربون 1 إم كي 2" (Carbon 1 MK II) الجديد الذي يأتي مصنوعا بنسبة 5% من مادة الكربون التي تجمع بين خفة الوزن والصلابة في آن واحد معا.

وأوضحت الشركة الألمانية أن الهاتف الذكي الجديد -الذي يعمل بنظام التشغيل أندرويد- يبلغ وزنه 125 غراما فقط، في حين يبلغ سمك جسمه 6.3 ملمترات فقط.

ويشتمل الهاتف على شاشة أموليد قياس 6 بوصات بدقة عالية تبلغ 2160×1080 التي تزيد قليلا على دقة الوضوح الكامل (فل إتش دي)، مع زجاج الحماية غوريلا 6.

ويمتاز الهاتف الذكي الجديد بكاميرا خلفية مزدوجة بدقة وضوح 16 ميغابكسلا، وأخرى أمامية بدقة وضوح 20 ميغابكسلا.

وينبض داخل الهاتف المعالج ثماني النوى "هيليو بي90" (Helio P90) من شركة ميدياتيك، مع ذاكرة وصول عشوائي (رام) بسعة 8 غيغابايتات وذاكرة داخلية بسعة 128 غيغابايتا.

وأعلنت "كربون موبايل" أن الهاتف الجديد المزود بتقنية اتصالات المجال القريب (إن إف سي) سيطرح في الصيف بسعر يبلغ 800 يورو (نحو 880 دولارا).