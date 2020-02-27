بعد أن غيرت الهند قوانينها.. آبل تفتح أول متجر العام القادم

قال الرئيس التنفيذي لآبل الأميركية تيم كوك إن الشركة ستفتح أول متجر للبيع بالتجزئة في الهند عام 2021.

ورداً على سؤال طرحه أحدهم باجتماع المساهمين السنوي في كوبرتينو في كاليفورنيا حول خطط الشركة للهند، قال كوك أمس الثلاثاء إن آبل ستبدأ بيع منتجاتها عبر الإنترنت في البلاد هذا العام، وستفتتح أول متجر لها يحمل علامة آبل العام المقبل.

وقال كوك "كنا بحاجة للحصول على موافقة من الحكومة للذهاب إلى هناك بأنفسنا" وليس مع شريك محلي "لا أريد أن يدير شخص آخر العلامة التجارية لنا".

وحاول رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي دفع عجلة التصنيع التقني من خلال مبادرة "صُنع في الهند". ولذلك وضعت حكومته شرطا على الشركات الأجنبية بحيث تكون 30% من مبيعاتها من المنتجات المصنعة محليا.