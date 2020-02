حقيقة كشفها مخرج سينمائي.. آبل لا تسمح للأشرار في الأفلام باستخدام هواتفها

قال ريان جونسون مخرج فيلمي "نايفز آوت" (Knives Out) وحرب النجوم "ذا لاست جيداي (The Last Jedi)، إن آبل لا تسمح للأشرار في الأفلام باستخدام أجهزة آيفون.

وقال المخرج في مقابلة بالفيديو مع فانيتي فير "آبل تسمح لك باستخدام هواتف آيفون في الأفلام، ولكن -وهذا أمر محوري للغاية إذا كنت تشاهد فيلما غامضا- لا يمكن للأشرار استخدام هواتف آيفون أمام الكاميرا".

وقال مازحا إن الكشف عن هذه المعلومات سيفسد أفلام الجريمة والغموض في المستقبل، من خلال الكشف عن الأشرار والجيدين تبعا لهواتفهم.

وأضاف "كل مخرج سينمائي لديه رجل سيئ في فيلمه يفترض أنه سري يريد قتل الأبطال"، هذه التفاصيل مهمة بشكل خاص في فيلم مثل "نايفز آوت"، حيث يشتبه في كل شخصية في مرحلة ما بقتل الروائية الثرية هارلان ثرومبي.

ووفقا لموقع ماك رومرز المعني بأخبار الشركة الأميركية، فقد كانت هناك شائعات منذ فترة طويلة حول سيطرة آبل على كيفية عرض منتجاتها في البرامج التلفزيونية والأفلام.

ووفقا للموقع، فإن آبل تقول إنه يجب استخدام منتجاتها "في أفضل ضوء، بطريقة أو سياق ينعكس بشكل إيجابي على منتجات آبل وعلى الشركة"، ويضيف أنه أمر صعب بشكل خاص عندما تموّل آبل الإنتاج خصوصا مع خدمة بث آبل.

وفي العام الماضي، ذكرت صحيفة نيويورك تايمز أن آبل تشعر بالقلق إزاء كيفية تصوير أجهزتها في محتوى مصنوع لخدمة البث الخاصة بها.

هذا التحكم ليس جديدا، فقد أشار مقال لموقع وايرد الأميركي نشر عام 2002 إلى أن جميع الأشخاص الطيبين في المسلسل الأميركي "24" يستخدمون حواسيب ماك، وجميع الأشرار يستخدمون حواسيب تعمل بنظام ويندوز، وبهذا المنطق فإن أي شخص يستخدم غير أجهزة آبل فهو من الأشرار.