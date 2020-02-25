تسريب يكشف عن ميزة بهاتف آيفون 12 لم توجد بأي هاتف ذكي من قبل

رغم أنه ما زال أمامنا ستة أشهر قبل طرح سلسلة هواتف آيفون 12 الجديدة، فإن التسريبات والشائعات المتعلقة بالجيل التالي من آيفون تتصاعد أكثر من أي هاتف ذكي آخر سيطرح هذا العام، وتسربت حتى الآن معلومات كافية من مصادر موثوقة تجعل أنصار أبل يتحمسون كثيرا لهاتفها المقبل.

يركز الكثير من الجدل المحيط بآيفون 12 المقبل على التصميم الجديد للهاتف، وهذا أمر مفهوم بطبيعة الحال بالنظر إلى أن تصميم آيفون 11 الحالي مشابهة لسلسلة هواتف آيفون إكس أس وآيفون إكس آر التي سبقته، وهي تحمل أيضا التصميم ذاته لهاتف آيفون أكس الذي صدر في 2017.

ولذلك فإن عشاق أبل شغوفون بتغيير ملحوظ في تصميم آيفون، وهذا ما سيحصلون عليه عندما تكشف الشركة عن سلسلة آيفون 12 في سبتمبر/أيلول المقبل، بحسب موقع بي جي آر المتتبع لأخبار الشركة. لكن آيفون الجديد سيضم ترقيات كبيرة تتجاوز مجرد تصميم جديد.

فعلى صعيد المزايا، ذكر أكثر من تقرير مستقل أن هواتف آيفون 12 الجديدة ستدعم اتصالات الجيل الخامس (5جي)، كما كشف تسريب كبير عن ميزة جديدة بنظام تشغيل الهاتف آي أو أس 14، وهي واجهة جديدة كليا لتعدد المهام في آيفون.

لكن هناك تقرير جديد يلقي الضوء على ميزة فريدة ستأتي بها هواتف آيفون 12 وآيفون 12 برو وآيفون 12 برو ماكس لم يسبق مشاهدتها في آي هاتف ذكي من قبل، وهي دعم تقنية واي فاي 802.11ay.

تعتبر 801.11ay المعيار الجديد للاتصالات اللاسلكية واي فاي المتوقع أن يستكمله اتحاد واي فاي العالمي أواخر عام 2020.

ففي حين تستخدم تقنية واي فاي "العادية" التي نستعملها جميعا في منازلنا ترددات 5 غيغاهيرتز و2.4 غيغاهيرتز، فإن تقنية 802.11ay تستخدم تردد 60 غيغاهيرتز لنقل البيانات بسرعات عالية عبر مسافات قصيرة.

وقد ذكر موقع ياباني متخصص بأخبار آبل يدعى "ماكوتاكارا"، أمس الاثنين، في تقرير له أن سلسلة هواتف آيفون المقبلة ستدعم هذه التقنية الجديدة.

ورغم أنه من غير الواضح حاليا كيف ستستفيد هواتف آيفون من المعيار 802.11ay، فقد يكون ذلك من أجل ميزة الجيل التالي من "إير دروب" (AirDrop) تكون أسرع وأكثر وثوقا مما توفره الشركة حاليا في هواتف آيفون وأجهزتها الأخرى.

وتشير الترجمة الآلية لتقرير ماكوتاكارا إلى الميزة بوصفها اتصال لاسلكي "قصير المدى جدا" (ultra-short range)، وهو ما يبدو تماما مثل ميزة "إير دروب".

يذكر أن "إير دروب" هي ميزة في نظامي التشغيل آي أو أس وماك أو أس تتيح نقل الملفات بين أجهزة ماكنتوش المدعومة وأجهزة آي أو أس عبر اتصال واي فاي وبلوتوث من دون استخدام بريد أو ملحقات تخزين كبيرة السعة.