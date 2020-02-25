أذرع تحكم بلايستيشن 5 ستراقب "تعرقك" لتعدّل الألعاب تبعا لذلك

من المتوقع أن يحصل جهاز بلايستيشن 5 المقبل على أذرع تحكم (دول شوك) محسنة قليلا مع بعض مزايا ردود الفعل اللمسية الجديدة، لكن براءة اختراع جديدة لسوني كشفت أن أذرع تحكم بلايستيشن 5 يمكن أن تقدم ما هو أكثر بكثير من ذلك.

فقد اكتشف موقع "ريسبون فيرست" (عبر موقع غيمز ريدر) اليوم الثلاثاء براءة اختراع جديدة لسوني تقدمت بها في فبراير/شباط 2018 ونشرها مكتب براءات الاختراع والعلامات التجارية الأميركية (يو أس بي تي أو) يوم 20 فبراير/شباط الماضي، وتفصِّل "مستشعر رد فعل بيولوجي (biofeedback) لوحدة تحكم".

وتوضح الرسوم التوضيحية في براءة الاختراع (مبينة أدناه) كيف ستغطي هذه المستشعرات جزئيا أو كليا الجزء الأمامي أو الخلفي لمقابض وحدة التحكم، كما تذكر براءة الاختراع أنه سيجري وضع مستشعرات مثبتة على الأزرار أيضا.

وستنزلق هذه المستشعرات إما إلى مقبضي ذراع التحكم وإما إلى وحدة التحكم بأكملها وإما يمكن تثبيتها بشيء مثل الفيلكرو (رباط من قطعتي قماش تلتصقان ببعضهما)، ومن ثم تتصل هذه المستشعرات بمنفذ يو أس بي بالجهة الخلفية لوحدة دول شوك.

الجهة الأمامية لوحدة التحكم حيث يغطي ملحق المستشعرات مقابض الوحدة (يو أس بي تي أو)

وستتولى المستشعرات بعد ذلك قياس النشاط الكهربي الذي يمكن أن يخبر المعالج بمدى تعرّق يديك استجابة للتحفيز أو الإثارة في اللعبة. كما تقترح براءة الاختراع أيضا استخدام أجهزة استشعار أخرى يمكنها استقراء استجابات اللاعب، مثل معدل ضربات القلب.

هذه المعلومات ستُرسل بعد ذلك إلى "وحدة إخراج" عبر كابل يو أس بي أو بلوتوث، والتي ستتولى معالجة المعلومات في تنسيق يمكن للمطورين العمل معه. وقد يصنف هذا شدة استجابة الخوف للعبة رعبٍ وتصميم تجربة اللعب وفقا لذلك، بشكل يفسر أي خيار يريد اللاعب اختياره عندما يمر بمسار معين في سرد اللعبة.

في هذا الرسم يظهر أن ملحق المستشعرات يغطي وحدة التحكم بأكمها تقريبا (يو أس بي تي أو)

أو يمكن لهذه الميزة أن تكشف أن اللاعب استخدم زرا لا وظيفة له في لعبة معينة وتنقل ذلك إليه. كما يمكن لهذا النظام أيضا العمل مع كاميرا بلايستيشن للحصول على مزيد من المعلومات.

ويوضح نص براءة الاختراع أن الملحقات الطرفية لمنصات الألعاب قد تكون باهظة الثمن، مما يعني أن عددا قليلا من اللاعبين سيشترونها، وعددا قليلا من المطورين يضيفون ميزات إلى ألعابهم تستفيد منها، لذلك من المأمول أن يساعد ملحق مثل هذا المستشعر، والذي يمكن للمستخدم إضافته إلى ذراع التحكم الحالية لديه مقابل سعر منخفض، في إصلاح الدورة المفرغة هذه.

وبالطبع فإن هذه تظل مجرد براءة اختراع، وأي منتج تجاري قد يأتي استنادا إليها يمكن أن يكون بعيد المنال، وربما قد يظهر بعد فترة طويلة من إطلاق جهاز بلاستيشن 5.