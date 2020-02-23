تسريب كبير يكشف 3 منتجات جديدة لأبل.. تعرف عليها

وفقا للتقارير ستعقد شركة أبل حدثا كبيرا يوم 31 مارس/آذار المقبل للإعلان عن الهاتف الذي طال انتظاره "آيفون أس إي".

لكن حزمة من منتحات الشركة التي ظهرت فجأة على موقع "تارغيت" -ثامن أكبر متجر للبيع بالتجزئة في الولايات المتحدة- تحفز الاعتقاد بأن الحدث سيكون لإطلاق ما هو أكثر من آيفون جديد.

الشيء الأبرز الذي ظهر على موقع تارغيت، بحسب ما يذكر موقع "9تو5ماك"، المتتبع لأخبار أبل -هو ما يطلق عليه حاليا "أير بودز الجيل أكس، وقد ظهر على موقع تارغيت بسعر 399 دولارا.

وهذا المبلغ يزيد بمقدار 150 دولارا عن سماعات "أير بودز برو" الحالية، ما يعني أنها قد تكون سماعات الرأس عالية الجودة التي أشيع أن أبل تعمل لإطلاقها.

ويضع سعر 399 دولارا سماعات أبل أير بودز أكس الجديدة على قدم المساواة مع أفضل سماعات الرأس المختصة بإلغاء الضوضاء، مثل سماعة بوز 700.

وآخر تقرير ذكر سماعات أبل هذه كان في يناير/كانون الثاني الماضي استنادا إلى تعليقات من المحلل مينغ-تشي كو الشهير بتسريباته الدقيقة حول أبل.

المنتج الآخر الذي ظهر في موقع تارغيت للتسوق الإلكتروني هو جهاز أبل تي في (تلفزيون أبل) الجيل أكس، وعُرض على الموقع بسعر 180 دولارا.

وتقول الشائعات إن أبل تحضر لجهاز "أبل تي في" جديد ليحل محل نموذج أبل تي في 4 كي الحالي، ويستخدم نظام التشغيل تي في أو أس 13.4.

وبحسب موقع تومز غايد المعنيّ بشؤون التقنية، فإنه يمكن توقع أداء أعلى من رقاقة "أي12 بايونيك" بالجهاز، لكن عدا ذلك لا توجد معلومات أخرى.

الشيء الآخر هو جهاز آيبود تاتش الجيل أكس، الذي ظهر على الموقع بسعر 399 دولارا.

وكما يذكر موقع ماك رومرز -المعني بأخبار أبل- فإن آخر ترقية لجهاز آيبود تاتش كانت في مايو/أيار 2019، ويبدأ سعره حاليا من 399 دولارا أيضا.

ويشير موقع تومز غايد إلى أن إقدام أبل على طرح آيبود تاتش بسعر 399 دولارا سيكون خطوة مثيرة للفضول، خاصة أن سعر آيفون أس إي سيكون بالقدر ذاته. إضافة إلى أن سعر أفضل الهواتف الرخيصة، مثل هاتف غوغل بكسل 3أي، ستبدأ من هذا السعر.

وأخيرا، فإن موقع تارغيت كشف أيضا رباطا جديدا لساعة أبل ووتش، لكن لا يمكن توقع أن تطرح أبل الجيل السادس من ساعتها الذكية حتى الخريف المقبل إلى جانب آيفون 12، لذا فإن أبل قد تكون بصدد طرح ملحقات جديدة لساعتها الذكية الحالية.