سيؤثر على إنتاج غلاكسي زد فليب.. فيروس كورونا يضرب سامسونغ أيضا

إذا كنت تعتقد أنه من الصعب حاليا العثور على هاتف سامسونغ القابل للطي الجديد "غلاكسي زد فليب" أو حتى الهاتف الآخر القابل للطي"غلاكسي فولد" فإن الأمر سيزداد صعوبة مع إغلاق الشركة المصنع الذي ينتجهما، وذلك بعدما تم تشخيص إصابة أحد الموظفين فيه بفيروس كورونا الجديد.

وكما يذكر موقع سام موبايل المختص بأخبار الشركة فإن سامسونغ ستغلق مصنع الهواتف الذكية في غومي سيتي بكوريا الجنوبية.



وتذكر تقارير أن الموظف المصاب يعمل في "قسم الأجهزة اللاسلكية المسؤولة عن إنتاج الهواتف الذكية"، كما أكدت وكالة رويترز إغلاق المصنع.

وبحسب قناة "سي إن إن" الإخبارية، فإن هناك أكثر من 430 مصابا بفيروس كورونا في كوريا الجنوبية، كما أعلن عن أكثر من 220 إصابة جديدة خلال الـ24 ساعة.

وكان من الصعب العثور على هاتف غلاكسي زد فليب الجديد في الولايات المتحدة مع إعلان العديد من متاجر التجزئة أن المتوفر لديها من هذا الهاتف القابل للطي قد نفد.



ويقول موقع التجارة الإلكترونية "بست باي" إنه سيوفر المزيد من هواتف غلاكسي زد فليب في الأيام المقبلة.



كما يذكر موقع سام موبايل في تقريره أنه تم وضع الموظفين الذين كانوا على اتصال مع الموظف المصاب في الحجر الصحي.



وتخطط الشركة حاليا لإبقاء مصنع غومي سيتي مغلقا حتى نهاية عطلة الأسبوع (مساء الأحد)، لكن هذه الخطط قد تتغير بسرعة إذا تبين إصابة موظفين آخرين.



والخبر الجيد بالنسبة لسامسونغ هو أن مصنعها في غومي "يمثل جزءا صغيرا من إجمالي إنتاجها من الهواتف الذكية".



ووفقا لوكالة رويترز، فإن الشركة تصنع معظم هواتفها الذكية في فيتنام والهند.