هواوي تطمئن الشركاء.. فيروس كورونا بعيد عن تقنية الجيل الخامس

قالت شركة هواوي الصينية الخميس إن تفشي فيروس كورونا لن يؤثر على تزويد أجهزة اتصالات الجيل الخامس لعملائها بعد أن استأنفت مصانعها إنتاجها.

وصرح رئيس شركة هواوي لخط إنتاج 5 جي، يانغ تشاوبين، بأن معدات 5 جي يتم تصنيعها حاليا في مصانع هواوي الخاصة.

وقال للصحفيين في لندن، "لقد مر وقت منذ ظهور فيروس كورونا الجديد، وقد استأنفت جميع مصانع شركة هواوي إنتاجها"، وأضاف "لقد استأنف الموردون الرئيسيون الإنتاج أيضا، لذلك ليس هناك أي تأثير على الإمداد لعملائنا".

وكان محرك التصنيع الصيني الذي يشغل معظم الاقتصاد العالمي قد تضرر من جراء تفشي فيروس كورونا وقيود السفر والحجر الصحي التي تلت ذلك.

وألغت شركة أبل الأميركية يوم الاثنين هدفها للمبيعات الفصلية الذي كانت قد أعلنته قبل أسابيع، قائلة إن نشاط المصانع في الصين كان أبطأ مما كان متوقعا.