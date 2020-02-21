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تيك توك يطرح أدوات جديدة ستسر الآباء لكن ربما ليس الأبناء

تيك توك سيتيح للآباء تقييد وقت مشاهدة الأبناء للتطبيق إلى جانب تقييد المحتوى المسموح لهم مشاهدته (الأناضول)
تيك توك سيتيح للآباء تقييد وقت مشاهدة الأبناء للتطبيق إلى جانب تقييد المحتوى المسموح لهم مشاهدته (الأناضول)

أعلن تطبيق تيك توك المتخصص بمشاركة مقاطع الفيديو القصيرة المثير للجدل عن أدوات جديدة تتيح لأولياء الأمور إدارة وقت شاشة أطفالهم إلى جانب وظائف أخرى.

عند تفعيل الميزة، لن يتمكن المستخدمون المراهقون من مشاهدة مقاطع الفيديو بمجرد بلوغهم الحد الزمني الذي حدده ولي الأمر.

وقال كورماك كينان، رئيس الثقة والسلامة في تيك توك أوروبا والشرق الأوسط وأفريقيا في منشور على مدونة التطبيق "نحن نريد أن يستمتع الناس على تيك توك، ولكن من المهم أيضا لمجتمعنا أن نهتم بمصلحتهم مما يعني وجود علاقة صحية مع التطبيقات والخدمات عبر الإنترنت".

ويسمح "وضع أمان العائلة" (Family Safety Mode) الجديد للآباء بالوصول إلى ميزة "إدارة وقت الشاشة" التي قدمها تيك توك في أبريل/نيسان 2019 كجزء من أدوات السلامة الرقمية الخاصة به.

وقبل ذلك كان يمكن للبالغين الحد من وقت الشاشة الخاص بهم، لكن الآن يمكن للوالدين استخدام الأدوات نفسها للحد من مقدار الوقت الذي يقضيه أطفالهم على تيك توك.

وستعرض عناصر المراقبة الأبوية الجديدة في سلسلة فيديوهات أنشأها تيك توك بالشراكة مع المؤثرين في التطبيق لتثقيف المستخدمين حول أدوات السلامة الرقمية الخاصة به. وتبدو هذه الفيديوهات مثل مقاطع فيديو تيك توك النموذجية، وكل واحد منها يقود المستخدم عبر وظيفة كل أداة وكيف يمكنهم تفعيلها.

ويتيح وضع أمان العائلة للآباء أيضا التحكم في من يستطيع أطفالهم إرسال رسائل مباشرة إليه ، وتمكين ميزة المشاهدة المقيدة التي تحظر المحتوى الذي يجدون أنه غير مناسب.

ويأتي هذا الإعلان بعد عام من تغريم تيك توك لجمع بيانات الأطفال. ووضع أمان العائلة متاح الآن في المملكة المتحدة، وسيطرح في بلدان أخرى في الأسابيع المقبلة.

المصدر : مواقع إلكترونية
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