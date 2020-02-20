لعشاق الفيديو.. فايرفوكس يوفر وضع "صورة في صورة"

يمكن للمستخدم الاستفادة من وضع "صورة في صورة" في متصفح موزيلا فايرفوكس عند الرغبة في مشاهدة مقاطع الفيديو أثناء الاطلاع على رسائل البريد الإلكتروني أو قراءة الأخبار.

ولتشغيل هذا الوضع يتعين على المستخدم فتح مقطع الفيديو والضغط على الزر الأزرق في الصورة، ولكن يشترط لذلك ألا يتم تشغيل الفيديو في وضع الشاشة الكاملة، وأن يكون مقطع الفيديو طويلا بدرجة كافية وأن يشتمل على مسار صوتي.

وبدلا من ذلك، يمكن تحديد وضع "صورة في صورة" من خلال النقر في الفيديو بواسطة الزر الأيمن للفأرة، واختياره من قائمة السياق التي تظهر بعد ذلك.

بعض منصات الفيديو -مثل خدمة يوتيوب- تشتمل على قائمة سياق خاصة بها، ومن أجل استدعاء قائمة السياق الخاصة بمتصفح فايرفوكس، فإنه يلزم النقر على الزر الأيمن للفأرة مرتين، ثم اختيار خيار "صورة في صورة" من القائمة.

وعندئذ يتم تشغيل مقاطع الفيديو في نافذة صغيرة في المقدمة بالجهة السفلى اليمنى من الشاشة، ويمكن تحريك هذه النافذة إذا كانت تغطي النصوص، وحتى إذا قام المستخدم بتغيير علامات التبويب أو فتح برنامج آخر فإن نافذة الفيديو تظل مفتوحة في المقدمة.

ويتوافر وضع "صورة في صورة" منذ إصدار فايرفوكس 71، ويمكن للمستخدم التحقق مما إذا كان هذا الإصدار مثبتا بالفعل على حاسوبه من خلال النقر على قائمة المساعدة/حول فايرفوكس (Help/About Firefox)فضلا عن أنه يمكن تعطيل وضع "صورة في صورة" من قائمة الإعدادات/عام (Settings/General) تحت بند "التصفح"، وعندئذ لن يظهر الزر الأزرق.