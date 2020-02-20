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اختراعه ساعد ملايين المستخدمين.. الموت يغيب مبتكر خاصية القص واللصق

لاري تيسلر انضم إلى مركز أبحاث أكسيروكس بارك عام 1973 (مواقع التواصل)
لاري تيسلر انضم إلى مركز أبحاث أكسيروكس بارك عام 1973 (مواقع التواصل)

توفي عالم الحاسوب الأميركي الشهير وأحد أعلام تقنيات الحوسبة لاري تيسلر (74 عاما)، الذي ساهم في تطوير العديد من الميزات الخاصة بالحواسب التي سهلت على الملايين التعامل مع النصوص المكتوبة في تلك الأجهزة.

تخرج تيسلر عام 1965 من جامعة ستانفورد حائزا شهادة في علوم الحاسب، وتخصص بعدها في تصميم واجهات الاستخدام لتلك الأجهزة.

وعام 1973 انضم لمركز أبحاث أكسيروكس بارك (Xerox PARC)، وساهم في تطوير عدد من الميزات الخاصة بالحواسيب، ومنها ميزات "القص" و"النسخ" و"اللصق" التي سهلت على الملايين التعامل مع النصوص المكتوبة في تلك الأجهزة، كما ساهم في تطوير تقنيات تتعلق بفأرة الحاسوب.

وعام 1980 بدأ تيسلر العمل مع شركة أبل، وساهم فيها بتطوير العديد من المنتجات مثل حاسب ماسج باد (MessagePad) وحاسب ليزا (Lisa) الشخصي، ليغادرها عام 1997.

وعمل بعدها لدى ستيجكاست (Stagecast)، وهي شركة ناشئة للتعليم كانت تابعة لأبل، كما تعاون مع بعض الشركات المعروفة مثل ياهو وأمازون.
المصدر : مواقع إلكترونية
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