أصغر من غالاكسي فولد.. فيديو لهاتف سامسونغ الجديد القابل للطي

من المحتمل أن يُعلن عن هاتف سامسونغ التالي القابل للطي هذا الشهر، وظهر للتو ما يبدو أنه أول فيديو يظهر الهاتف على الإنترنت، فقد نشر حساب تويتر للمستخدم لاكر بن غيسكن (Leaker Ben Geskin) مقطعا قصيرا يزعم أنه يعرض الهاتف المطوي وهو يعمل، ويقول إنه يسمى "غالاكسي زد فلب" (Galaxy Z Flip).

ولا يظهر مقطع الفيديو أكثر بكثير مما رأيناه بالفعل في الصور المسربة، ولا يزال يتعذر علينا معرفة إذا كان الهاتف يستخدم شكلا جديدا من "الزجاج الرفيع جدًا" من سامسونغ.

ويبدو الهاتف أصغر حجما من النسخة الحالية لغالاكسي فولد، حيث يمكن وضعه بسهولة في الجيب أو حقيبة اليد.

ويتوقع أن يُعلن عن غالاكسي زد فلب في حدث أنباكيد (Unpacked) من سامسونغ في 11 فبراير/شباط الجاري في سان فرانسيسكو.

ومع هذا، سيكون الحدث الرئيسي في مؤتمر سامسونغ الهاتف الذكي "غالاكسي إس 20" (Galaxy S20) الذي تم تسريبه.