مقابل بضعة دولارات شهريا.. غوغل ستطبع تلقائيا أفضل صورك وترسلها لك

إذا كنت من مستخدمي تطبيق "صور غوغل" (Google Photos) فإنك على الأرجح تعرف أن التطبيق يبرز لك بعض أفضل صورك مستخدما الذكاء الاصطناعي، سواء بإضافة تأثيرات خاصة إليها أو بجمعها معا.

وفي سبتمبر/أيلول الماضي، أضافت غوغل إلى التطبيق ميزة تنسيق الذكريات تلقائيا، والآن تختبر الشركة خدمة جديدة تطبع تلقائيا أفضل الصور التي تلتقطها كل شهر وترسلها إليك بالبريد.

فمقابل ثمانية دولارات شهريا، ستختار غوغل تلقائيا عشرة من أفضل صورك من الشهر الفائت، وتطبعها على ورق صور لامع بقياس 10×15 سنتمترا مع إطار سمكه 31 مليمترا، ثم ترسلها لك بالبريد.

وبدلا من استقبال صور عشوائية، ستتمكن من وضع تفضيلات باختيار ما الذي تفضله أكثر من بين مجموعات، هي: الأشخاص أو الحيوانات الأليفة أو المناظر الطبيعية أو مزيج من كل شيء.

فإذا كنت متلهفا لاستقبال مغلف شهري يتضمن عشر صور مفاجئة، فربما يتحتم عليك الانتظار فترة من الزمن، وذلك لأن هذه الخدمة تعمل حاليا في إطار تجريبي في الولايات المتحدة فقط، كما أنها متاحة لعدد محدود من المستخدمين.

أما إذا كنت تقطن في الولايات المتحدة وأردت معرفة إن كان بإمكانك تجربتها، فتوجه إلى موقع "صور غوغل" (Google Photos) وانظر إن كان يوجد في أعلى الصفحة إعلان يذكر هذه الخدمة، فإذا لم تجد هذا الإعلان فمعنى ذلك أنك لست من الفئة المختارة وعليك الانتظار لحين طرحها لعموم المستخدمين.