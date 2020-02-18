شاهد.. هاتف سامسونغ القابل للطي "غلاكسي زد فلب" يفشل في اختبار المتانة

نشر اليوتيوبر الشهير زاك نيلسون على قناته على يوتيوب فيديو يجري فيه اختبارات متانة على هاتف سامسونغ "غلاكسي زد فلب" (Galaxy Z Flip) الذي أعلن يوم الجمعة الماضي، وشملت الاختبارات الخدش والانحناء.

وأظهرت الاختبارات أن متانة الهاتف ليست مذهلة، وأن شاشة "ألترا ثن غلاس" (Ultra-Thin Glass) الجديدة من سامسونغ لا توفر ميزة متانة أفضل مقارنة بشاشة البلاستيك.

وقسم نيلسون الاختبارات إلى مستويات، وكشف اختبار خدش شاشة الهاتف عن حصول خدوش مرئية بمجرد الوصول إلى المستوى الثاني، في حين تمكن المستوى الثالث من خدش الشاشة بشكل كبير، وأحدث المستوى الرابع ثقبا فعليا في الشاشة.

ويقول نيلسون إن هذه الشاشة ليست مقاومة للخدش بأي شكل من الأشكال، وانتقد سامسونغ بسبب احتمال تسويقها الجهاز بشكل مضلل.

ويمكنك مشاهدة أدوات زاك الحادة وحتى الأظافر في الفيديو تترك خدوشا دائمة في الشاشة.

يشار إلى أن "زد فلب" يأتي مع العديد من التحذيرات التي تخبر المستخدم على وجه التحديد بعدم استخدام أدوات صلبة على الشاشة.

وتتشابه هذه النتائج مع تلك التي سيحصل عليها المرء عند اختبار الشاشة البلاستيكية الموجودة في "غلاكسي فولد" (Galaxy Fold) و"موتورولا رازر" (Motorola Razr)، ويعني هذا أنه بالإمكان خدش الشاشة باستخدام الظفر، وهو أمر غير متوقع بالنسبة لجهاز يسوق على أنه مزود بشاشة زجاجية.

واستجابت سامسونغ لتعليق موقع ذي فيرج على الفيديو، حيث قالت إن "غلاكسي زد فلب" يتميز بشاشة عرض "إنفينيتي فليكس" مع زجاج رفيع للغاية من سامسونغ (يو تي جي)، لإضفاء مظهر أنيق ومميز وتقديم تجربة مشاهدة غامرة، وإن تقنية "ألترا ثن غلاس" الأولى من نوعها في سامسونغ تختلف عن تقنية غلاكسي الرئيسية في الأجهزة الأخرى، حيث يجب التعامل معها بحذر أثناء ثني الشاشة.