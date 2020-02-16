هل حدود بلدك صحيحة؟ غوغل ترسم الحدود على خرائطها حسب من ينظر إليها

يبدو أن شركة غوغل تحاول إرضاء جميع الأطراف فيما يتعلق برسم الحدود في تطبيق خرائطها، حيث لوحظ أنها تغير رسم حدود بعض الدول تبعا لمن ينظر إلى تلك الخرائط.

فلأكثر من سبعين عاما تتنازع الهند وباكستان السيطرة على منطقة كشمير الجبلية، وخلال تلك المدة قتل الآلاف في الصراع بين الجانبين.

لكن مع ادعاء كل دولة أن المنطقة تتبع لها، فإن متصفح الويب في الهند قد يكون معذورا عندما يعتقد أنه تمت تسوية النزاع تماما حيث تظهر لديه الحدود على خرائط غوغل أن كشمير تخضع تماما للسيطرة الهندية. لكن في أي مكان آخر في العالم تظهر حدود المنطقة بخطوط متقطعة إقرارا بأنها متنازع عليها.

تقول صحيفة واشنطن بوسط التي أوردت الخبر على موقعها الإلكتروني إن مهمة شركة غوغل تتمثل في "تنظيم معلومات العالم"، بحسب غوغل، لكنها أيضا تنحني لرغباته. فمن الأرجنتين إلى المملكة المتحدة إلى إيران، تبدو حدود العالم مختلفة حسب المكان الذي تشاهدها منه، وذلك لأن غوغل -وغيرها من صانعي الخرائط على الإنترنت- تغيرها بكل بساطة.

ومع امتلاكها حوالي 80% من حصة سوق خرائط الأجهزة المتنقلة ومليار مستخدم، فإن لخرائط غوغل تأثيرا كبيرا على تصور الناس للعالم، بدءا من اتجاهات قيادة المركبات إلى مراجعات المطاعم إلى تسمية مناطق الجذب إلى الفصل في حروب الحدود التاريخية.

ولا يتأثر صنع القرار بما يتعلق بالخرائط في غوغل بالتاريخ والقوانين المحلية فقط، ولكن أيضا بنزوات الدبلوماسيين وواضعي السياسات ومديريها التنفيذيين، كما يقول أشخاص مطلعون على الأمر لصحيفة واشنطن بوست طلبوا عدم الكشف عن هويتهم لأنهم غير مخولين لمناقشة العمليات الداخلية للشركة.

لكن مدير المنتجات في خرائط غوغل إيثان راسل تقول إن "هدفنا دائما هو توفير خرائط أكثر شمولا ودقيقة قدر الإمكان استنادا إلى الحقائق الأساسية".

وأضافت في بيان أرسلته عبر المتحدثة باسم الشركة ويني كينغ إلى الصحيفة "نحن لا نزال محايدين بشأن قضايا المناطق والحدود المتنازع عليها، ونبذل كل جهد ممكن لعرض النزاع بشكل موضوعي في خرائطنا باستخدام خط حدود رمادي متقطع. وفي الدول التي لدينا فيها إصدارات محلية من خرائط غوغل، نتبع التشريعات المحلية عند عرض الأسماء والحدود".

ومن أمثلة ازدواجية الحدود التي تظهر في خرائط غوغل تبعا للمكان الذي يشاهدها فيه المستخدم خريطة المملكة المغربية، حيث تشمل الحدود للمشاهد داخل المغرب منطقة الصحراء الغربية المتنازع عليها، لكن من خارج المغرب يظهر خط متقطع يفصل المغرب عن منطقة الصحراء الغربية.