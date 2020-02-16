اعتقدوا أنهم فتيات.. حماس تصطاد الجنود الإسرائيليين بتطبيقات المواعدة
تعتبر برمجية "مارت" من برمجيات "التورجان" (حصن طروادة) التي يمكن إخفاؤها في مجموعة من التطبيقات. وقد استخدمت حماس تطبيقات المواعدة التالية" "غريكسي" (Grixy)، و"زاتو" (Zatu)، و"كاتش أند سي" (Catch & See)، عن طريق مواقع ويب مخصصة لتطبيقات المواعدة.
ونقلت هذه التطبيقات عبر محادثات على وسائل التواصل الاجتماعي أجرتها شخصيات وهمية من جانب حماس مع جنود وضباط إسرائيليين، وأقنعتهم بالاستمرار في التواصل عبر هذه التطبيقات المعينة، بحسب القناة.
وتلقى الضحية -وفق التقرير- رابطا لتنزيل التطبيق الضار من عنصر في حماس يتنكر عبر تطبيق المواعدة في صورة امرأة جذابة.
وبمجرد تثبيت التطبيق وتشغيله، يعرض رسالة خطأ تفيد بأن الجهاز لا يدعم التطبيق، وأن التطبيق سيلغي تثبيت نفسه، وهو ما لا يحدث، حيث يخفي التطبيق الأيقونة فقط بينما يستمر بالعمل في الخلف دون أن يلاحظه المستخدم.
وتتمثل خطورة البرنامج الضار في قدرته على جمع البيانات المتعلقة بالضحية، مثل رقم الهاتف والموقع والرسائل النصية وغيرها، مع امتلاك القدرة على تطوير قدرتها البرمجية من خلال أوامر عن بعد، بحيث يتلقى الهاتف رابطا ويحوله إلى ملف ذي امتداد "ديكس" (.dex)، يقوم التطبيق بتنزيله وتفعيله.
|رسالة خطأ تفيد بأن الجهاز لا يدعم التطبيق، وأن التطبيق سيلغي تثبيت نفسه (تشيك بوينت)
تصيد بالمواقع المشبوهة
أنشأت حماس مواقع مشابهة لمواقع التطبيقات الخاصة بالمواعدة، واستخدمت قدراتها التقنية في بناء مواقع تصيد مشابهة للمواقع الحقيقية لتطبيقات المواعدة المستخدمة، وفق التقرير ذاته.
وتقدم هذه المواقع رابطا مباشرا لتنزيل التطبيقات. ولا تستطيع الضحية التمييز بين هذه المواقع والمواقع الحقيقية، حيث تستخدم حماس أسماء الممثلين وشخصيات التلفزيون والمشاهير لخداع الجنود الإسرائيليين.
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