للمرة الثانية.. غوغل تسحب تطبيقا إماراتيا من متجرها

أزالت غوغل تطبيق الدردشة "توتوك" -الذي زعم تقرير سابق أنه أداة تجسس لدولة الإمارات- من متجر غوغل بلاي للمرة الثانية.

وتم سحب التطبيق مسبقا من متجر تطبيقات آبل ومتجر غوغل بلاي في ديسمبر/كانون الأول الماضي قبل وقت قصير من نشر صحيفة نيويورك تايمز تقريرا عنه.

وأعادت غوغل التطبيق بهدوء في يناير/كانون الثاني الماضي، ولكن يبدو أن التطبيق ظل غير متاح في متجر التطبيقات.

ولاحظ موقع "9تو5غوغل" (9to5Google) إلغاء خدمة توتوك في وقت سابق اليوم السبت.

وأكدت غوغل لموقع "ذي فيرج" المتخصص بالتقنية أنها ألغت التطبيق، لكنها لم تقدم أي تفسير للسبب.

وقد أزيل برنامج توتوك أول مرة لانتهاكه السياسات غير المحددة، وفقا لصحيفة تايمز.

وتوتوك هو تطبيق مراسلة وعد برسائل ومكالمات "سريعة ومجانية وآمنة"، وتم تنزيله بواسطة الملايين في دولة الإمارات العربية المتحدة وأماكن أخرى في الشرق الأوسط.

وقبل إزالته من غوغل بلاي وآبل ستور بفترة وجيزة في ديسمبر/كانون الأول الماضي كان التطبيق أحد أكثر التطبيقات الاجتماعية تنزيلا في الولايات المتحدة.

لكن التحقيق الذي أجرته صحيفة نيويورك تايمز وجد أن التطبيق سمح لحكومة الإمارات بالتجسس على المستخدمين.

ونفى توتوك "الشائعات" في بيان نشر في ديسمبر/كانون الأول الماضي قائلا "لا نحترم الخصوصية ونضمن الأمان فحسب، بل إن مستخدمينا يتمتعون أيضا بالتحكم الكامل في البيانات التي يريدون مشاركتها وفقا لتقديرهم الخاص".