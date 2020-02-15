الرئيس يستقيل بعد عقوبة السجن.. فضائح الفساد تعصف بإدارة سامسونغ

قالت سامسونغ يوم الجمعة إن رئيس مجلس الإدارة لي سانج هون -الذي أدين وحكم عليه بالسجن بتهمة تخريب أنشطة اتحاد العمال- قد استقال من الشركة الكورية الجنوبية.

تأتي الاستقالة بعد أقل من عامين من تعيين لي في منصب رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي لأول مرة في محاولة لتعزيز الشفافية والاستقلالية لأكبر شركة مصنعة لرقاقة الذاكرة بالعالم في أعقاب فضيحة فساد طالت وريث المجموعة جاي واي لي.

وقال بارك جو-جون رئيس مجلس إدارة شركة سكورز للأبحاث "عانت سامسونغ من نكسة كبيرة في محاولتها لتعزيز مجلس إدارتها.. وستحتاج إلى وجه جديد لتحسين صورتها".

وقالت سامسونغ إنه سيتم تعيين خليفة لي في المستقبل القريب، ويمكن اختياره من الأعضاء الباقين بمجلس الإدارة الذي يتكون من ستة مديرين خارجيين وثلاثة تنفيذيين داخليين.

ويأتي التغيير في وقت يواجه فيه وريث المجموعة جاي واي. لي محاكمة بتهمة أنه رشى صديقا للرئيس السابق بارك كون هيه للفوز بتأييد الحكومة على وضعه بقمة الخلافة للشركة.

وصدر في حق لي سانغ حكم بالسجن 18 شهرا في ديسمبر/كانون الأول بتهمة تخريب الأنشطة النقابية المشروعة، وقد طعن في القرار.

ولا يشارك رئيس مجلس الإدارة في العمليات اليومية، ولكنه يرأس اجتماع المجلس لمراجعة واعتماد قرارات العمل الرئيسية بما في ذلك خطط الاستثمار. ومن المتوقع أن تعقد سامسونغ اجتماعًا للمساهمين في مارس/آذار.