كشفتها الحركة حديثا.. إسرائيل تخترق واتساب حماس

أعلنت كتائب عز الدين القسام الجناح العسكري لحركة المقاومة الإسلامية (حماس) الفلسطينية اليوم السبت أن مجموعاتها في موقع التواصل الاجتماعي "واتساب" تعرضت لاختراق.

وقالت القسام في بيان صحفي بثه "المركز الفلسطيني للإعلام" اليوم "نعلمكم بأنه قد تم اختراق مجموعاتنا بواتساب"، مؤكدة أن آخر ما نشر عبرها صباح اليوم هو عار عن الصحة.

ودعت القسام جميع متابعيها لمغادرة تلك المجموعات، مبينة أنها ستزود المشتركين بروابط مجموعاتها الرسمية الجديدة قريبا.

وكان موقع "المجد الأمني" قال الليلة الماضية إنه في إطار عدوان "الاحتلال" الإسرائيلي وأجهزة مخابراته المستمر على المجتمع الفلسطيني عامة والمحتوى الإعلامي خاصة، اخترقت أجهزة مخابراته قنوات "المجد الأمني" عبر منصتي تلغرام وواتساب أول أمس الخميس.

وأوضح الموقع في بيان أن "اختراق مخابرات الاحتلال لمنصاتها يأتي في ظل دوره الرئيسي في كشف ومحاربة أساليب المخابرات الصهيونية وعملائها، وعمله المستمر في تحصين المجتمع الفلسطيني".