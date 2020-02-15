وسط إجراءات احترازية مشددة.. آبل تفتح متاجرها في الصين
أعادت شركة آبل فتح متاجرها الخمسة للبيع بالتجزئة في بكين أمس الجمعة مع استمرار تفشي فيروس كورونا في ووهان بالصين.
وفي مقطع فيديو لمراسلة "سي إن بي سي" إينوس يون يمكن مشاهدة موظفي آبل وهم يتفقدون درجة حرارة الجسم عند دخولهم المتجر بحثا عن علامات الحمى.
وتقول يون إن آبل تحد أيضا من عدد العملاء المسموح بدخولهم إلى المتجر في وقت واحد، مما يؤدي إلى حشود أصغر من المعتاد.
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كما خفضت المتاجر في بكين أوقات العمل من الساعة الـ11 صباحا حتى الساعة الـ6 مساء، في حين أبقت متاجر آبل الأخرى في الصين مغلقة حتى إشعار آخر.
ولا يزال هناك الكثير من عدم اليقين فيما يتعلق بتفشي فيروس كورونا، مما أدى إلى تقديرات شحن ممتدة لبعض منتجات آبل ويمكن أن تؤثر على إيرادات الشركة الإجمالية خلال هذا الربع.
وتدير آبل أكثر من أربعين متجرا في الصين، والتي تمثل أقل من 10% من مواقع البيع بالتجزئة في جميع أنحاء العالم.
وزودت آبل مؤخرا متاجر البيع بالتجزئة وموفري الخدمات المعتمدين وشركاء بدليل تنظيف يوصي بتنظيف منتجات آبل التجريبية مرتين على الأقل يوميا.
وتحتوي الوثيقة على أفضل الممارسات لاستخدام الأقمشة، وكذلك نصائح لغسل أيدي الموظفين.
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