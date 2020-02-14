هواوي ترد على اتهامات واشنطن وتذكرها بتاريخها المعروف بالتجسس

قدمت شركة هواوي الصينية ردا على مزاعم الولايات المتحدة بالتجسس، قائلة إنها لا تملك القدرة على التجسس الذي تدعيه الولايات المتحدة، واتهمت أميركا بأن لديها تاريخا طويلا من التجسس على شبكات الهاتف.

وقالت هواوي في بيان صحفي من ست فقرات "كما يتضح من تسريبات إدوارد سنودن- المتعهد المتعاون مع الاستخبارات الأميركية- فإن الولايات المتحدة تقوم بالوصول السري إلى شبكات الاتصالات في جميع أنحاء العالم، وتتجسس على دول أخرى لبعض الوقت".

وتناول تقرير نشرته صحيفة واشنطن بوست هذا الأسبوع كيفية استخدام وكالة الاستخبارات المركزية شركة تشفير تدعى "كريبتو أي جي" (Crypto AG) للتجسس على بلدان أخرى لعقود عدة.

وجاء بيان هواوي الأخير ردا على تقرير لصحيفة وول ستريت جورنال نقل عن مسؤولين أميركيين قولهم إن "لدينا أدلة على أن هواوي لديها القدرة على الوصول إلى المعلومات الحساسة والشخصية بطريقة سرية في الأنظمة التي تحتفظ بها وتبيعها في جميع أنحاء العالم".

وبشأن مزاعم الولايات المتحدة استخدام هواوي للتجسس، قالت هواوي إنها ليست سوى ساتر لتغطية أعمال أميركا التجسسية.

وأضاف البيان أن هواوي "لم تدخل أبدا ولن تقوم مطلقا بالوصول سرا إلى شبكات الاتصالات، كما أننا لا نملك القدرة على القيام بذلك".

واتهم البيان صحيفة وول ستريت جورنال "بموافقة الحكومة الأميركية التي لا يمكنها تقديم أي دليل يدعم مزاعمها، ومع ذلك اختارت الصحيفة تكرار الأكاذيب التي ينشرها هؤلاء المسؤولون الأميركيون، وهذا يعكس تحيز صحيفة وول ستريت جورنال ضد شركة هواوي ويقوض مصداقيتها".

ووفقا لمقال الصحيفة، فإنه يطلب من صانعي معدات الاتصالات مثل "هواوي" الذين يبيعون المنتجات إلى شركات الاتصالات مثل فودافون أن يسمحوا بموجب القانون ببناء قنوات ضمن أجهزتهم تسمح للسلطات بالوصول إلى الشبكات لأغراض قانونية، كما يجب بناء المعدات بطريقة لا تمكن الشركة المصنعة من الوصول إلى معلومات الشبكة دون موافقة مشغلها.