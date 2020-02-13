يستخدمه ربع سكان الأرض.. واتساب تعلن عدد مستخدمي تطبيقها حول العالم

قالت شركة واتساب المملوك لفيسبوك إن تطبيقها للمراسلة جمع ملياري مستخدم لتصبح ثاني منصة وسائط اجتماعية في العالم تصل إلى هذا الإنجاز.

ولم تحدد واتساب كيف تحسب عدد المستخدمين، لكنها قالت إنه كان لديها 500 مليون مستخدم في عام 2014 عندما استحوذت فيسبوك عليها بمبلغ 19 مليار دولار لتعزيز شعبيتها، وخاصة بين جمهور الشباب.

وقالت واتساب في تدوينة "يمكن للأمهات والآباء الوصول إلى أحبائهم حيثما كانوا. ويمكن للإخوة والأخوات مشاركة اللحظات المهمة. ويمكن لزملاء العمل التعاون، وللشركات النمو من خلال سهولة التواصل مع عملائهم".

وأضافت أن المحادثات الخاصة، التي كانت في الماضي غير ممكنة إلا من خلال اللقاء المباشر، أصبحت متاحة عبر المسافات البعيدة من خلال المحادثات الفورية، والاتصال المرئي.

وتحاول فيسبوك زيادة الإيرادات من وحداتها عالية النمو مثل منصة مشاركة الصور إنستغرام وواتساب. وتقول فيسبوك إنها بحلول 31 ديسمبر/كانون الأول 2019 كانت تملك 2.5 مليار مستخدم نشط شهريا لتطبيقها.