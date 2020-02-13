ينصح خبراء الأمن باستخدامها.. برامج إدارة كلمات المرور جيدة ولكن

تساعد برامج إدارة كلمات المرور المستخدم الذي يمتلك الكثير من الحسابات عبر الويب على إنشاء كلمات مرور آمنة وقوية ومعقدة وتخزينها وإدارتها، فلا يحتاج لتذكر كلمة مرور كل خدمة أو حساب على الويب على حدة، ويتم تخزين بيانات تسجيل الدخول لخدمة الويب المعنية في حافظة البرنامج أو أدوات المتصفح.

وبحسب الهيئة الألمانية لاختبار السلع والمنتجات، فإنه رغم الأهمية الكبيرة التي تمثلها مثل تلك البرامج للمستخدم فإن فيها مزايا وعيوبا يجب الانتباه إليها.

وأوضحت أنه رغم أن برنامج إدارة كلمة المرور يوفر المزيد من الأمان ويقلل الضغط والتوتر بشأن الحفاظ على البيانات، فإنه ينطوي على خطورة، فإذا نسى المستخدم كلمة المرور الرئيسية التي يستعملها لتأمين كلمات المرور المجمعة، فإن التكلفة ستكون باهظة للغاية. ولأن هذه البرامج تسجل البيانات المهمة، فيجب استعمالها على الأجهزة الشخصية فقط.

وإلى جانب حزم البرامج، فقد اختبر خبراء الهيئة الألمانية حلول كلمات المرور المتوفرة في برامج تصفح الويب، مثل موزيلا فايرفوكس وآبل سفاري وغوغل كروم، وتوفر هذه البرامج أدوات لتخزين كلمات المرور وإدارتها.

ويعتمد برنامج آبل سفاري على سلسلة مفاتيح سحابية، بالتالي تتوفر بيانات تسجيل الدخول على جميع الأجهزة المرتبطة بحساب مستخدم نشط، ويعتمد متصفح كروم على حساب غوغل، أما متصفح فايرفوكس فإنه يستخدم حساب فايرفوكس مع خدمة المزامنة (Sync) أو أداة لُكوايز (Lockwise).

ووفقا لخبراء الهيئة الألمانية، فإن أدوات إدارة كلمات المرور في المتصفح تؤدي وظيفتها على أكمل وجه، إلا أنها تنطوي على عيب، فإذا كان المستخدم لا يرغب في التبديل بين برامج التصفح باستمرار، فلابد أن يعتمد على متصفح واحد للقيام بجميع الأنشطة على الويب، علاوة على أنه لا يمكن فصل وظيفة إدارة كلمات المرور عن بقية وظائف المتصفح بشكل كاف.