الابتزاز والتآمر لسرقة أسرار تجارية.. تهم أميركية جديدة لهواوي تصعّد الأزمة

اتهمت وزارة العدل الأميركية الخميس شركة هواوي والشركات التابعة لها بالابتزاز والتآمر لسرقة أسرار تجارية، في تصعيد جديد للمعركة القانونية الأميركية ضد عملاق الاتصالات الصيني.

واتهمت الولايات المتحدة هواوي ومديرتها المالية وانزو مينغ أول مرة في يناير/كانون الثاني 2019. وشملت تلك التهم الأولية غسل الأموال والتآمر للاحتيال على الولايات المتحدة وعرقلة العدالة وانتهاك العقوبات.

والخميس أضافت الولايات المتحدة تهما جديدة، كما وسعت قائمة المدعى عليهم لتشمل أيضا أربع شركات فرعية رسمية وغير رسمية وهي: هواوي ديفايس كو، وهواوي ديفايس يو.أس.أي، وفيوتشر تكنولوجيز وسكايكوم تيك.

واعتقلت وانزو مينغ في التهم الأولية العام الماضي في كندا، ولا تزال تكافح من أجل عدم تسليمها إلى الولايات المتحدة.