استدعاء 15 ألف سيارة تسلا لخلل في مقود التحكم

قالت الإدارة الوطنية للسلامة المرورية على الطرق السريعة (NHTSA) ووزارة النقل الكندية، إن شركة تسلا استدعت 15 ألف سيارة من طراز أكس ذات الدفع الرباعي بسبب خلل في براغي الألمنيوم التي تربط أدوات توجيه الطاقة الكهربائية التي تساعد المحرك في علبة التروس، مما قد يسبب تقليل أو فقدان المساعدة الكاملة في توجيه عجلة القيادة.

وينطبق الاستدعاء على سيارات طراز أكس لعام 2016. وقالت تسلا إن المركبات التي يتم استرجاعها تشمل معظم سيارات موديل أكس التي تم تصنيعها قبل منتصف أكتوبر/تشرين الأول 2016، لكن هذه الخطوة لا تؤثر على السيارات التي تم تصنيعها بعد ذلك التاريخ.

وأصدرت تسلا استدعاء مماثلا في مارس/آذار 2018 لـ123 ألف سيارة طراز أس في جميع أنحاء العالم تم تصنيعها قبل أبريل/نيسان 2016 لتغيير أداة التوجيه، وتثبيت مسامير المحرك.

وقال بيان الإدارة لا توجد حوادث أو إصابات معروفة مرتبطة باستدعاء نموذج أكس. ويغطي الاستدعاء 14193 مركبة أميركية و843 مركبة في كندا. وقالت هيئة النقل الكندية، "ستقوم تسلا بترتيب تغيير مسامير التثبيت كما ستغير أداة التوجيه إذا لزم الأمر".

وقالت تسلا إنها "لاحظت ثقلا مفرطا على البراغي التي تعلق هذا المكون بمقود التوجيه في مركبات طراز أكس المتأثرة" وبشكل أساسي في المناطق ذات المناخ البارد جدا. وأضافت تسلا إذا فشلت البراغي فسيتطلب الأمر "مزيدا من القوة للف عجلة القيادة، خاصة أثناء مناورات وقوف السيارات منخفضة السرعة".

وقالت تسلا إنها ليست على علم بأي إصابات أو تصادمات تتعلق بخلل في توجيه مقود القيادة.

وذكرت تسلا أن بإمكان السائقين الاستمرار في تشغيل سيارات الدفع الرباعي طراز أكس قبل معالجة المشكلة. وقالت تسلا إنها ستتصل بالمالكين لجدولة المواعيد عند توفر قطع الغيار.