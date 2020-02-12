تريد شراء حاسوب محمول جديد؟ إليك هذه النصائح الذهبية
أوردت مجلة الحاسوب"سي تي" الألمانية أنه يتعين على المستخدم، الذي يرغب في شراء حاسوب محمول جديد، اتباع بعض المعايير المهمة كي يتسنى له اقتناء طراز مزود بتجهيزات حديثة ذات جودة عالية.
وأوضح الخبراء الألمان أن الحد الأدنى من التجهيز بالمعالجات يبدأ بمعالج إنتل كور آي5 بدءا من الجيل الثامن أو أعلى أو المعالج "رايزن 5" من شركة أي أم دي.
كما ينبغي ألا تقل سعة ذاكرة الوصول العشوائي (رام) عن 8 غيغابايت، مع قرص صلب من نوع "أقراص الحالة المصمتة" (أس أس دي) الحديث بسعة 256 غيغابايت.
ومن المهم أيضا ألا يقل قياس الشاشة عن 15.6 بوصة، مع مراعاة أن تكون مزودة بلوحة "آي بي أس" التي توفر دقة وضوح مناسبة وصورة جيدة من الجانب، بخلاف لوحة "تي أن" رديئة الجودة.
وتعد وحدات الرسوميات "جي بي يو" المدمجة في المعالجات كافية تماما للمستخدمين الذين لا يرغبون في الاستمتاع بالألعاب، بينما يتعين على عشاق الألعاب تجهيز الحاسوب المحمول بوحدة رسوميات إضافية، والتي تسيطر عليها إنفيديا منذ سنوات بفضل وحدات الرسوميات من سلسلة جيفورس آر تي إكس 20xx، أما منتجات شركات أي أم دي فهي لا تنافس إلا الفئة المتوسطة من إنفيديا جيفورس جي تي إكس 16xx.
- الأمم المتحدة تتهم حفتر بمنع رحلاتها الجوية والولايات المتحدة تنفي دعمه
- تركيا: سندفع النظام السوري خارج نقاط المراقبة في إدلب
- مخاوف من تأثير كورونا على قطاع الطيران.. الصحة العالمية تحذر من إصابات لا علاقة لها بالصين
- زياش إلى تشلسي.. تفاصيل اتفاق يحقق أحلام لامبارد
- "يبحث عن صورة مع زعيم عربي قبل الانتخابات".. لقاء مرتقب بين نتنياهو وقادة دول خليجية وعربية