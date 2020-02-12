غوغل تقرر إغلاق محطات واي فاي المجانية حول العالم

تقترب مبادرة غوغل لشبكة واي فاي (Wi-Fi) عامة مجانية عالمية عملاقة من نهايتها، بعد أربع سنوات من بدء عملياتها عام 2016، وفقا لتقرير نشره موقع صحيفة "مانيلا بوليتن" الفلبينية.

وإلى جانب الفلبين، فإن التقرير يذكر أن محطات غوغل ستغلق أيضا في كل من تايلند ونيجيريا والهند وفيتنام وإندونيسيا والبرازيل والمكسيك.

وينقل التقرير عن شركة غوغل قولها في بيان رسمي إن سبب إغلاق محطات الواي فاي المجانية يعود إلى انتشار شبكات 4جي والمتطلبات الفنية المختلفة في البلدان التي توجد فيها محطات غوغل.

وذكر التقرير -نقلا عن مصدر مطلع- أن عدد محطات الواي فاي المجانية في الفلبين يزيد عن 400 موزعة حول الأرخبيل، وبرر المصدر سبب إغلاقها بأنه "لا توجد إيرادات إعلانية كافية لدعم الشراكات مع شركات الاتصال المحلية في البلاد" لضمان صيانة تلك المحطات.

وكانت غوغل دخلت من أجل تنفيذ مبادرتها في شراكة مع شركات الاتصال المحلية في كل دولة مشاركة، ونشرت نقاط اتصال واي فاي عامة مجانية على مستوى كل دولة، وبالنسبة للفلبين فإن ذلك تحقق بفضل شراكتها مع شركة الاتصالات الفلبينية "سمارت كومينوكيشنز".

لكن رغم أنه من الجيد إتاحة الوصول المجاني إلى الإنترنت للجميع، فإن هذه الشركات تحتاج إلى أموال للحفاظ على استمرار نشاطها، وهو ما يبدو أنه لم يتحقق بحسب المصدر في تقرير الصحيفة.

ويضيف التقرير أن إغلاق محطات الواي فاي المجانية في الفلبين قد يحدث "في اليومين المقبلين"، لكن لحسن الحظ فإن شركات الاتصال ستستوعب بعض مواقع محطة غوغل لمواصلة الخدمة بمفردها، كما أكدت شركة سمارت كوميونكيشنز أنها ستحتفظ بالخدمة في المناطق الرئيسية في الفلبين.