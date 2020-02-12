يمكنك تنزيلها مجانا.. غوغل إيرث تصدر ألف خلفية جميلة لتزين سطح مكتبك

شاركت غوغل على مدى سنوات المئات من الصور الجميلة التي يمكن استخدامها كخلفيات لسطح المكتب، وذلك في مكتبة "إيرث فيو" التي تستقي صورها من تطبيق "غوغل إيرث" لتعرض صورا بديعة التقطتها الأقمار الاصطناعية للمسطحات الأرضية والمحيطات، والآن قررت الشركة إضافة أكثر من ألف صورة أخرى إلى تلك المكتبة ليصبح مجموع ما فيها أزيد من 2500 صورة. وتقول الشركة إن صور "إيرث فيو" الجديدة مخصصة لشاشات اليوم، حيث تضم "صورا ذوات ألوان أكثر وضوحا ونصاعة وتصل دقتها إلى 4كي".

وتتميز كل صورة بجماليتها الخاصة، وتمثل متعة للنظر، والمثير في الموضوع أن بإمكان المستخدمين تنزيل تلك الصور مجانا من "غوغل إيرث فيو غاليري"، أو تنزيل امتداد "إيرث فيو كروم إكستينشين" لمتصفح غوغل كروم لمشاهدة صورة جديدة في كل مرة تفتح فيها تبويبا جديدا في المتصفح.

ويمكنك حتى استعراض الصور حسب اللون أو المنطقة باستخدام خريطة جديدة، وذلك بعد الدخول إلى صفحة إيرث فيو والنقر على "أظهر الخريطة" في أعلى الصفحة.

تتيح الخريطة الجديدة للمستخدمين اختيار أي نقطة في أي مكان في العالم لإظهار الصورة المرتبطة بها وتنزيلها (غوغل)

ويمكنك تحميل الصورة إلى جهازك بالنقر على أيقونة "تنزيل الصورة" في أعلى يمين الشاشة، أو الاستمتاع بعرض عشوائي للصور من خلال النقر على أيقونة "تشغيل" إلى يمين الأيقونة السابقة.