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مايكروسوفت تؤكد.. تغييرات كبيرة قادمة لطريقة تحديث ويندوز 10

مايكروسوفت تقول إن تحديثات نظام ويندوز 10إكس المقبلة ستتم خلال أقل من 90 ثانية (رويترز)
مايكروسوفت تقول إن تحديثات نظام ويندوز 10إكس المقبلة ستتم خلال أقل من 90 ثانية (رويترز)

رغم كون نظام التشغيل ويندوز 10 مجانيا على نحو ما (حيث أتاحت مايكروسوفت الترقية إليه مجانا من أنظمة ويندوز السابقة)، فإنه يواصل خلق حالة من التوتر والسخط لدى كثير من مستخدميه بسبب تكرار تحديثاته المعيبة. لكن مايكروسوفت كشفت عن مستقبل تحديثات ويندوز والترقية الكبيرة التي ستحصل فيها.

فخلال حدث سنوي تقيمه الشركة للمطورين يعرف باسم "ميكروسوفت 365 ديفيلوبر داي"، فصَّلت مايكروسوفت ما تُطلق عليه "ويندوز 10إكس"، وهو تعبيرها الجديد للجيل التالي من نظام ويندوز 10 الذي ستطلقه في وقت لاحق هذا العام.

وكان الشيء الأكثر لفتا للانتباه في هذا الحدث الذي جرى أمس الثلاثاء، تصريح الشركة بأن تحديثات ويندوز 10إكس ستستغرق أقل من 90 ثانية لإتمامها.

أما كيف سيكون ذلك، فقالت مايكروسوفت إن التحديثات ستجري عبر إعادة بناء جوهرية لعملية تحديث ويندوز. وأوضحت أن ويندوز 10إكس سيعزل نظام التشغيل ومشغلات عتاد الحاسوب والتطبيقات عن بيانات المستخدم.

وهذا يعني، وفقا لموقع فوربس المعني بشؤون التقنية، أنه يمكن تحديثها بسلاسة في الخلفية، وبحيث يتحول نظام التشغيل إلى آخر إصدار منه بمجرد إعادة إقلاعه. وهذا هو الأمر ذاته الذي كان يطالب به مستخدمو ويندوز منذ سنوات.

المصدر : مواقع إلكترونية
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