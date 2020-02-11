بتهمة المنافسة غير المشروعة.. ثلاثون شركة سفريات تقدم شكوى ضد غوغل

اشتكت أكثر من ثلاثين شركة متخصصة في خدمات السفر، بينها "تريب أدفايزر" و"إكسبيديا"، أمس الاثنين من "غوغل" لدى هيئة مكافحة الاحتكار في الاتحاد الأوروبي بتهمة المنافسة غير المشروعة.



واتهم المشتكون في رسالة "غوغل" باستغلال الموقع المهيمن لمحرك البحث التابع له لإطلاق خدمات خاصة به والترويج لها على حساب جهات فاعلة في القطاع.



وبعثت الشركات هذه الرسالة إلى المفوضة الأوروبية لشؤون التنافسية مارغريت فيستاغر، قبل يومين من تقديم "غوغل" استئنافا أمام محكمة تابعة للاتحاد الأوروبي في حكم صادر في قضية مشابهة تطال خدمتها للتسوق (غوغل شوبينغ).



وجاء في الرسالة "نشهد حاليا محاولة من غوغل لاستغلال هيمنتها على السوق -محركات البحث- لتوسيع خدماتها في أسواق أخرى مرتبطة بخدمات وساطة متخصصة في خدمات العطلات".



وأشارت الرسالة التي أوردتها أولا صحيفة "فايننشال تايمز" إلى أن المجموعة الأميركية العملاقة "تعطي موقعا تفضيليا لخدماتها في نتائج البحث العامة".



وفي وثيقة منفصلة اطلعت عليها وكالة فرانس برس، تقدمت شركة مقرها في ألمانيا بشكوى رسمية أمام المفوضية الأوروبية التي رفضت الإدلاء بأي تعليق حول الموضوع.



واشتكى موقعو الرسالة، وبينهم شركات متخصصة في تأجير مساكن العطلات من ألمانيا وإسبانيا وفرنسا، من أن نتائج البحث الظاهرة عبر محرك "غوغل" باتت تروج لعروض "غنية بصريا" توجه المستخدمين نحو خدمات خاصة بالمجموعة الأميركية.

ثلاثون شركة متخصصة في خدمات السفر بينها "تريب أدفايزر" و"إكسبيديا" رفعت شكوى ضد غوغل (غيتي )

غوغل تجده مفيدا للمستخدم

وفي بيان عبر البريد الإلكتروني، أشارت "غوغل" إلى أنها تختبر نسقا جديدا لنتائج البحث عبر محركاتها "يمكّن الأشخاص من رؤية سلسلة من الروابط التي تحيلهم على مواقع مباشرة فوق النتائج التي تظهر في المقدمة".



ولفتت إلى أن هذا الأمر يرمي إلى إعطاء المستخدمين "معلومات وافية وموثوقا بها من مجموعة متنوعة من المصادر" مع تقديم "المعلومات الأكثر ارتباطا بموضوع البحث".



ويأتي ذلك قبيل تقديم "غوغل" استئنافا أمام محكمة أوروبية بالحكم الصادر من المفوضية الأوروبية في قضية مخالفات منسوبة للمجموعة الأميركية عبر خدمتها للتسوق.



وطفت هذه القضية على السطح منذ عقد بعدما اشتكت خدمات متخصصة في مقارنة الأسعار للتسوق بأن "غوغل" لا توفر لها موقعا منصفا في نتائج عمليات البحث عبر محركاتها بغية تقويض نموها.



وقد صدر حكم على "غوغل" بدفع غرامة قدرها 2,4 مليار يورو (2,6 مليار دولار) في 2017 على خلفية هذه القضية، غير أن المجموعة تنفي بصورة قاطعة الاتهامات الموجهة إليها.