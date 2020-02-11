غالاكسي زد وغالاكسي إس 20.. سامسونغ تعلن عن هواتفها الجديدة

كشفت سامسونغ -الثلاثاء 11 فبراير/شباط- عن أجهزة جديدة ومبتكرة في سان فرانسيسكو، ضمن حدث "أنباكيد" (Unpacked).

فقد كشفت عملاقة الإلكترونيات عن هاتفها القابل للطي الجديد غالاكسي زد فلب، إلى جانب إصدار جديد من طراز "إس" الرائد.

غالاكسي زد فلب القابل للطي

كما كان متوقعا، بدأت سامسونغ حدثها بعرض هاتفها الثاني القابل للطي "غالاكسي زد فلب"، والذي ظهر تماما كما شوهد في الإعلان الذي عُرض في حفل الأوسكار.

وقالت سامسونغ إن الجهاز سيطرح في الأسواق في 14 فبراير/شباط، وسيبلغ سعره 1380دولارا، وسيأتي بثلاث ألوان هي: الذهبي والأسود و البنفسجي، بالإضافة لجهاز من تصميم المصمم العالمي ثوم براون.

غالاكسي إس 20

وتطابق ما عرضته سامسونغ عن هاتفها غالاكسي إس20 (Galaxy S20) مع ما سرب عنه حتى الآن، خاصة فيما يتعلق بالتصميم والاسم.

فبالفعل قررت الشركة الكورية استخدام نظام عد العشرات بدلا من الآحاد، حيث أطلقت اسم "غالاكسي إس20" على الهواتف الجديدة، وهي ثلاثة: غالاكسي إس20، وغالاكسي إس20 بلس، وغالاكسي إس20 ألترا.

وقالت عملاقة التقنية الكورية إن الهواتف الجديدة هي سلسلة جديدة "تغيّر بصورة جذرية الطريقة التي نلتقط ونجرِّب بها عالمنا. وتقدم السلسلة كاميرا جديدة تماما تجمع الذكاء الاصطناعي مع أكبر مستشعر للصور من سامسونغ، للحصول على جودة صورة مذهلة".

ويعد غالاكسي إس 20 ألترا الهاتف الأفضل، ومع ذلك فهو يشترك مع هاتفي غالاكسي إس20، وغالاكسي إس20 بلس في نوع الشاشة ودقتها والتقنيات المدعومة، ولكنها تأتي بقياس 6.9 بوصات.

أما الكاميرا الأمامية فهي بدقة 40 ميغابكسل مع فتحة عدسة "f/2.2"، كما أن له أربع كاميرات خلفية، وهو يقدم دقة أعلى، إذ تأتي إحدى الكاميرات الخلفية بدقة 108 ميغابكسل، وتأتي كاميرات التصوير الفائق العرض بزاوية 120 درجة بدقة 12 ميغابكسل، والكاميرا الثالثة بدقة 48 ميغابكسل، وهناك عدسة رابعة لدعم تقنية ديبث فيجين (DepthVision).

سامسونغ ستطلق الهواتف الجديدة اعتبارا من 6 مارس/آذار المقبل (رويترز)

وتعتزم سامسونغ إطلاق الهواتف الجديدة اعتبارا من 6 مارس/آذار المقبل، باللون الرمادي لجميعها، والأسود لهاتفي غالاكسي إس20 بلس وغالاكسي إس20 ألترا، واللون الوردي لهاتف غالاكسي إس20، واللون الأزرق لهاتف غالاكسي إس20 بلس.

أما بخصوص الأسعار فتبدأ ب 999 دولارا لغالاكسي إس 20، و1350 دولارا لغالاكسي إس 20 ألترا.

كما عرضت الشركة الكورية سماعات بودز جديدة، تحتوي على ثلاثة مايكروفونات، بالإضافة إلى شراكات مع شركات عالمية مثل نتفلكس ويوتيوب وإكس بوكس، لعرض محتواها على الهواتف الجديدة.