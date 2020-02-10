عرضته سامسونغ في حفل الأوسكار.. شاهد هاتف غالاكسي زد القابل للطي

قدمت شركة سامسونغ الكورية الجنوبية للإلكترونيات لمحة بسيطة عن الهاتف القابل للطي الجديد ذي الشكل المربع غالاكسي "زد فلب" (Galaxy Z Flip)، عن طريق مقطع إعلاني قصير مدته ثلاثون ثانية بُثَّ في الولايات المتحدة أثناء حفل توزيع جوائز الأوسكار.

ويأتي هذا الإعلان قبل يومين من موعد الكشف رسميا عن الهاتف الجديد في سان فرانسيسكو.

ويُعد غالاكسي "زد فلب" الهاتف الذكي الثاني القابل للطي من الشركة، ويحتوي على شاشة داخلية قياسها 6.7 إنشات.

ويظهر الهاتف في الإعلان على طاولة، منطويا بزاوية 90 درجة، مما يتيح للمستخدمين إجراء محادثة مرئية بسهولة، ومشاهدة أنفسهم دون استخدام اليدين.

وأفادت التقارير السابقة بأن الجهاز يستهدف الجمهور من فئة المراهقين والشباب، ويبدو أن هذا الإعلان يدعم هذا الأمر، ولا سيما في الطريقة التي يُعرض بها الهاتف.

ويقدم الإعلان أيضا نظرة على شاشة اللمس الخارجية الصغيرة لهاتف غالاكسي زد فلب، التي تقع إلى جوار الكاميرا المزدوجة للجهاز، وتظهر مكالمة واردة يمكن الاستجابة لها مباشرة.

وبالرغم من عدم الكشف عن معلومات السعر والتوافر أثناء الإعلان التلفزيوني، فإنه سيتم الكشف عن جميع الميزات والمواصفات خلال حدث أنباكيد 2020 (Unpacked 2020) من سامسونغ.

ومن المتوقع أن يكون سعر غالاكسي زد فلب أقل من غالاكسي فولد الذي يبلغ سعره 1980 دولارا، والذي يفتح على شكل كتاب وتم إطلاقه في سبتمبر/أيلول الماضي، بعد تأخر عدة أشهر لحدوث مشاكل في شاشاته.