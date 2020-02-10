هل تخجل من صور نشرتها سابقا؟ إليك كيفية تنظيف شبكات التواصل الاجتماعي

تنصح مجلة التكنولوجيا الألمانية "سي.تي" (c't) المستخدم بضرورة تصفح ملفاته الشخصية على شبكات التواصل الاجتماعي، وإزالة المنشورات غير اللائقة والصور المحرجة، بالإضافة إلى أنه يتعين على المستخدم التفكير جيدا في الانطباعات التي يمكن أن تتركها مثل هذه المنشورات عند الأصدقاء، قبل نشر أي موضوع أو صورة.

فيسبوك

يقوم سجل النشاط بتسجيل كل إجراء يقوم به المستخدم حسب الترتيب الزمني، كما أنه يسمح بإجراء بعض التعديلات الفردية، حيث يمكن إزالة علامات الإعجاب أو حذف المنشورات وتعديل مدخلات السجل.

وهنا ينصح الخبراء باستثمار بعض الوقت عند استعمال شبكة فيسبوك يوميا، نظرا لأنه لا توجد أدوات تساعد على تنظيف شبكة فيسبوك، باستثناء الأداة الإضافية "سوشال بوك بوست مانجر" (Social Book Post Manager) لمتصفح غوغل كروم، والتي توفر للمستخدم إمكانية تعديل الكثير من المنشورات في سجل النشاط دفعة واحدة.

إنستغرام

ينصب الاهتمام الأساسي لشبكة إنستغرام على نشر الصور، ولكن عندما يتحقق المستخدم مجددا من الصور والقصص التي تم نشرها، فمن المؤكد أنه سيجد صورا يمكن أن يندم عليها أو على الأقل لم يعد راغبا في رؤيتها، وهنا يمكن الاستعانة بتطبيق كلينر (Cleaner) لإزالة صورة إنستغرام، ويتوفر هذا التطبيق للأجهزة الجوالة المزودة بنظام أندرويد.

المستخدم يستطيع التخلص من تغريدات تويتر المحرجة من خلال البحث في التغريدات القديمة بواسطة أدوات تويتر (بيكسابي)

تويتر

ويمكن للمستخدم أيضا التخلص من تغريدات تويتر المحرجة من خلال البحث في التغريدات القديمة بواسطة أدوات تويتر، حيث يوفر البحث المتقدم إمكانية البحث في التغريدات القديمة تبعا لكلمات رئيسية معينة.

وهناك الكثير من الأدوات الخارجية التي تقوم بهذه المهمة بصورة أسهل وأكثر راحة، مثل أداة "تويت ديليتير" (Tweetdeleter) التي توفر للمستخدم نظرة عامة جيدة على جميع التغريدات التي يمكن فلترتها بحسب معايير مختلفة، كما يمكن إزالتها مباشرة.

وتقوم خدمة الويب "تويت ديليت" (Tweetdelete) بإزالة التغريدات الأقدم من تاريخ معين يتم تحديده بواسطة المستخدم تلقائيا لمرة واحدة أو بصورة منتظمة، وتساعد أداة "توكميكي أنفولو" (Tokimeki Unfollow) المستخدم في "إلغاء المتابعة"، حيث تعرض هذه الأداة أحدث التغريدات من الحسابات واحدة تلو الأخرى، وتتيح في كل مرة إمكانية عدم متابعة الحساب المعني.

غوغل ويوتيوب

على الرغم من أن محرك بحث غوغل لا يعتبر شبكة تواصل اجتماعي، فإنه يقوم بتسجيل الكثير من البيانات عن المستخدم، سواء كانت معلومات مرغوبة أو غير مرغوبة أو بيانات قديمة أو جديدة، ولذلك على المستخدم إعداد تنبيهات بحث غوغل.

تخبر هذه الخدمة المستخدم بنتائج البحث الجديدة عن طريق البريد الإلكتروني، ويتعين عليه عدم إعداد التنبيه باستعمال اسمه الشخصي، ولكن يجب استعمال اسم المستخدم أو أسماء مستعارة يتم استعمالها في مختلف الخدمات والشبكات، وإذا خشي المستخدم من تجاوز تعليقات يوتيوب وتأثيرها على صورته، فإنه يمكنه عرض تعليقات يوتيوب وإزالة منشورات بشكل محدد.