تطبيقات التواصل الاجتماعي تساهم في انتشارها.. "هجمات الفدية" تستهدف المؤسسات الكويتية

محمود الكفراوي-الكويت

بين الحين والآخر تتعرض الجهات الحكومية في الكويت إلى هجمات إلكترونية أو ما يسمى بـ"هجمات الفدية"، ومحاولات قرصنة البيانات الخاصة بها، وهو ما يجعل هجمات القراصنة (الهاكرز) صداعا في رأس تلك الجهات.



وهجمات الفدية (RANSOM WARE) عبارة عن نوع من البرامج الخبيثة أو الفيروسات التي تدخل إلى نظم تشغيل الأجهزة الإلكترونية عبر حيل مختلفة تثبت من خلالها تلك البرامج كطلب فتح رسالة معينة وبعدها تشفر جميع البيانات والملفات الموجودة بتلك الأجهز،ة وتطلب مبالغ ضخمة لفك التشفير واسترجاع تلك البيانات مرة أخرى، والتي قد يقوم القرصان (الهاكر) بفتحها جزئيا عقب الحصول على المبالغ ومن ثم إعادة تشفيرها مجددا في عملية ابتزاز طويلة.



ففي أكتوبر/تشرين الأول الماضي قالت شركة كاسبرسكاي المعنية ببرامج حماية الأجهزة الإلكترونية من الاختراقات، إن الكويت تعرضت يوميا منذ 25 سبتمبر/أيلول وحتى الأول من أكتوبر/تشرين الأول 2019 إلى ثلاثين ألف محاولة اختراق بواقع 210 آلاف محاولة خلال أسبوع، عبر عشرة أنواع من الفيروسات والطفيليات الإلكترونية.

وفي 26 يناير/كانون الثاني المنصرم اخترق هاكر محترف موقع الإدارة العامة للإطفاء وعطل العمل به، طالبا دفع عشرة آلاف دولار مقابل إعادته للعمل، ورغم تفعيل الإدارة بحسب صحيفة القبس المحلية لجميع الخطط الموضوعة للحماية عقب اكتشاف الأمر مباشرة، إلا أن الهاكر ظل يسيطر على الموقع لأكثر من ثمانية أيام، وسط مخاوف من تنفيذه لتهديدات تتعلق بنشر البيانات الخاصة بالإدارة.