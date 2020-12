طلب من آبل التبرع بمكافأته للجمعيات الخيرية.. شاهد: خبير من غوغل يطفئ جميع هواتف الآيفون القريبة منه

اكتشف باحث أمني في شركة غوغل (Google) أخطاء سمحت له بقرصنة أجهزة آيفون (iPhone) القريبة منه باستخدام شبكة لاسلكية "واي فاي" (WiFi) وجهاز حاسوب راسبيري باي (Raspberry Pi) لا يتجاوز ثمنه 100 دولار فقط.

فقد وجد آيان بير -وهو أحد أفضل المتسللين- طريقة لاختراق أي جهاز آيفون قريب منه والسيطرة الكاملة عليه فيما يعتبره الكثيرون في صناعة الأمن أنه أحد أكثر عمليات اختراق آيفون إثارة للإعجاب على الإطلاق.

فعلى مدار 6 أشهر خلال عمليات الإغلاق بسبب جائحة كورونا حاول بير القيام بعملية الاختراق، وقد كتب في منشور على مدونة، "ما فعلته هو استغلال تقارب لاسلكي بين جهازي وجهاز آيفون قريب يسمح لي بالسيطرة الكاملة عليه بحيث أرى جميع الصور، وأقرأ جميع رسائل البريد الإلكتروني، وأنسخ جميع الرسائل الخاصة وأراقب كل ما يحدث هناك في الوقت الفعلي".

كان بير -الذي يعمل لصالح فريق اختراق غوغل المتميز والمسمى بروجيكت زيرو (Project Zero)- قادرا على تطوير تقنية لإرسال رسالة قرصنة عبر واي فاي لا تحتاج أي تفاعل من المستخدم على الإطلاق، ولا يحتاج حتى إلى أن يكون الهدف متصلا بالإنترنت.

بعبارة أخرى، إذا كان جهاز آيفون الخاص بك في نطاق شخص لديه هذه الإمكانية، فيمكنه الاستيلاء عليه دون مطالبتك بالنقر فوق رابط مزيف أو أي شيء من هذا القبيل. والأسوأ من ذلك، أنه من الممكن تحويل رسالة القرصنة إلى دودة برمجية، مما يمكنها من الانتشار على أجهزة آيفون القريبة تلقائيا، وبشكل كبير يمكننا تشبيهها بفيروس كورونا الإلكتروني.

You don’t need a fancy setup though. This exploit just uses a Raspberry Pi and two off-the-shelf WiFi adaptors for a total cost under $100.

