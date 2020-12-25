زوم تزاحم غوغل ومايكروسوفت على خدمات البريد الإلكتروني

تتطلع "زوم" (Zoom) الآن إلى التوسع إلى ما وراء الدردشة المرئية في مكان العمل إلى مناطق جديدة، وتحديدًا خدمات البريد الإلكتروني والتقويم، وذلك وفقا لتقرير جديد من موقع "ذا إنفورميشن" (The Information).

وتدرس الشركة إمكانية تكرار نجاحها بالفيديو في سوق أكثر تنافسية، وهو سوق البريد الإلكتروني للشركات.

وشهدت منصة مؤتمرات الفيديو "زوم" عاما حافلا بالنجاح، حيث ارتفع سعر سهمها بأكثر من 500% بسبب الارتفاع غير المسبوق في العمل عن بُعد الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وتطور الشركة منتجا للبريد الإلكتروني، وقد تبدأ باختبار الخدمة مع بعض العملاء في وقت مبكر من العام المقبل.

ويظهر تطبيق التقويم بعيدا، وليس من الواضح إن كانت "زوم" قد بدأت عملية التطوير.

لكن كلتا الفكرتين من الطرق الذكية للاستكشاف من "زوم" خاصة إذا بدأت الشركات بإعادة الموظفين إلى المكتب، وانخفض الاعتماد على مؤتمرات الفيديو ​​مع استمرار توزيع لقاح كورونا عام 2021.

مايكروسوفت مع منصة أوفيس 365 وغوغل مع حزمتها المنافسة وورك سبايس يعتبران المنافسين الرئيسيين لمنصة "زوم" (رويترز)

وتعتبر منصات مؤتمرات الفيديو التابعة لمجموعات التطبيقات المؤسسية الأوسع، مايكروسوفت مع منصة "أوفيس 365" (Office 365) وغوغل مع حزمتها المنافسة "وورك سبايس" (Workspace) بمثابة المنافسين الرئيسيين لمنصة "زوم".

ويقدم كل من هذين النظامين منتجات التقويم والبريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو، لذلك من المنطقي أن تبحث "زوم" عن البريد الإلكتروني والتقويم لمحاولة تقريب عروضها، وجعل "زوم" أكثر من مجرد منصة أحادية الغرض.

ويحتوي التقرير على عدد من الإشارات الأخرى التي تفيد بأن الشركة مهتمة ببناء مجموعة من التطبيقات الكاملة للمؤسسات، ومن ضمنها وظائف جديدة لميزات الدردشة وتكاملها مع التطبيقات الأخرى مثل: "أسانا" (Asana) و"دروب بوكس" (Dropbox).

يذكر أن هناك دائما احتمال أن تقرر الشركة الانتظار لترى كيف يؤثر التحول إلى العمل المكتبي في نشاطها التجاري، وهل سيظل العمل عن بُعد عاملا بارزا للحياة في المستقبل.