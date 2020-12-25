البث الحي
تكنولوجيا|العالم

زوم تزاحم غوغل ومايكروسوفت على خدمات البريد الإلكتروني

منصة مؤتمرات الفيديو "زوم" شهدت عاما حافلا بالنجاح وارتفع سعر سهمها بأكثر من 500% (رويترز)
منصة مؤتمرات الفيديو "زوم" شهدت عاما حافلا بالنجاح وارتفع سعر سهمها بأكثر من 500% (رويترز)
25/12/2020-|آخر تحديث: 26/12/202005:35 AM (مكة المكرمة)

تتطلع "زوم" (Zoom) الآن إلى التوسع إلى ما وراء الدردشة المرئية في مكان العمل إلى مناطق جديدة، وتحديدًا خدمات البريد الإلكتروني والتقويم، وذلك وفقا لتقرير جديد من موقع "ذا إنفورميشن" (The Information).

وتدرس الشركة إمكانية تكرار نجاحها بالفيديو في سوق أكثر تنافسية، وهو سوق البريد الإلكتروني للشركات.

وشهدت منصة مؤتمرات الفيديو "زوم" عاما حافلا بالنجاح، حيث ارتفع سعر سهمها بأكثر من 500% بسبب الارتفاع غير المسبوق في العمل عن بُعد الناجم عن جائحة فيروس كورونا.

وتطور الشركة منتجا للبريد الإلكتروني، وقد تبدأ باختبار الخدمة مع بعض العملاء في وقت مبكر من العام المقبل.

ويظهر تطبيق التقويم بعيدا، وليس من الواضح إن كانت "زوم" قد بدأت عملية التطوير.

لكن كلتا الفكرتين من الطرق الذكية للاستكشاف من "زوم" خاصة إذا بدأت الشركات بإعادة الموظفين إلى المكتب، وانخفض الاعتماد على مؤتمرات الفيديو ​​مع استمرار توزيع لقاح كورونا عام 2021.

مايكروسوفت مع منصة أوفيس 365 وغوغل مع حزمتها المنافسة وورك سبايس يعتبران المنافسين الرئيسيين لمنصة "زوم" (رويترز)

وتعتبر منصات مؤتمرات الفيديو التابعة لمجموعات التطبيقات المؤسسية الأوسع، مايكروسوفت مع منصة "أوفيس 365" (Office 365) وغوغل مع حزمتها المنافسة "وورك سبايس" (Workspace) بمثابة المنافسين الرئيسيين لمنصة "زوم".

ويقدم كل من هذين النظامين منتجات التقويم والبريد الإلكتروني ومؤتمرات الفيديو، لذلك من المنطقي أن تبحث "زوم" عن البريد الإلكتروني والتقويم لمحاولة تقريب عروضها، وجعل "زوم" أكثر من مجرد منصة أحادية الغرض.

ويحتوي التقرير على عدد من الإشارات الأخرى التي تفيد بأن الشركة مهتمة ببناء مجموعة من التطبيقات الكاملة للمؤسسات، ومن ضمنها وظائف جديدة لميزات الدردشة وتكاملها مع التطبيقات الأخرى مثل: "أسانا" (Asana) و"دروب بوكس" (Dropbox).

يذكر أن هناك دائما احتمال أن تقرر الشركة الانتظار لترى كيف يؤثر التحول إلى العمل المكتبي في نشاطها التجاري، وهل سيظل العمل عن بُعد عاملا بارزا للحياة في المستقبل.

المصدر : مواقع إلكترونية

حول هذه القصة

المزيد من تكنولوجيا

تأكيدا للرواية الرسمية.. تصميم ثلاثي الأبعاد يظهر طريقة اغتيال العالم النووي الإيراني

النموذج صنع بواسطة محرك الألعاب "يونيتي" (Unity) من قبل المستخدم الذي عرف عن نفسه باسم "بوتين هو فيروس" (مواقع التواصل الاجتماعي)

بدأت تحقيقات في قضية احتكار.. الصين تضرب إمبراطورية علي بابا

المشرعون حذروا علي بابا بشأن ما يسمى ممارسة اختيار "واحد من اثنين"، التي يُطلب بموجبها من التجار توقيع اتفاقيات تعاون حصرية تمنعهم من تقديم المنتجات عبر المنصات المنافسة. (غيتي إيميجز)

مناوشات عملاقيْ التقنية تطورت لحرب كلامية.. هل أزال فيسبوك علامة التوثيق من حساب آبل على موقعه؟

الحرب الكلامية بلغت ذروتها مع حملة فيسبوك الإعلامية التي استمرت يومين ضد آبل (وكالات)

بعد انتقادهم لمنتجاتها.. غوغل تمنع علماءها من نشر بحوثهم بدون مراجعة الإدارة

غوغل طلبت في 3 حالات على الأقل من المؤلفين الامتناع عن وضع تقنيتها في موقف سلبي (رويترز)
الأكثر قراءة

بعد تهديدات حفتر.. وفد عسكري تركي برئاسة وزير الدفاع يصل إلى ليبيا

خلوصي أكار يترأس وفدا عسكريا إلى ليبيا (الجزيرة)

تذكرة طيران وأوراق سيارته الجديدة.. محمد رمضان ينجو من عقوبة التطبيع

نقابة المهن التمثيلية المصرية تغلق ملف أزمة محمد رمضان في قضية التطبيع مع إسرائيل (مواقع التواصل الاجتماعي)

إسرائيل تتحسب لهجوم إيراني أو حرب خاطفة وطهران تؤكد أن ردها على أي اعتداء سيكون قويا وواسعا

واشنطن بوست: ضغوط شديدة يتعرض لها مايك بنس لعرقلة إعلان فوز بايدن

خلال أقل من أسبوعين سيكون على بنس إعلان انتهاء القتال وخسارة ترامب (رويترز)